Aguado dice que los "bandazos" del TS sobre hipotecas afectan a su imagen y que ahora es momento del cambio legislativo

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que los "bandazos" del Tribunal Supremo respecto al impuesto sobre las hipotecas han generado un "descrédito" importante a su imagen y que su formación promoverá en el Congreso reformas legislativas para que sean los bancos y no las familias quienes asuman este tributo.

Así lo ha dicho a los medios de comunicación tras asistir a un desayuno informativo del presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, y en referencia a la decisión del Supremo de corregir su criterio y establecer que sea el cliente el que finalmente asuma el impuesto.

En este punto, Aguado ha recalcado que Cs respeta las decisiones judiciales pero que, en este caso, "es verdad que estos bandazos del Supremo no benefician a nadie, sobre todo a la imagen del propio TS". No obstante, ha enfatizado que se tiene que respetar la labor de la Justicia y no cuestionar permanentemente sus decisiones, máxime en el caso de los cargos públicos.

Por ello y desde ese respeto al poder judicial, su formación va a proponer en el Congreso una reforma legislativa para que las entidades financieras asuman el tributo, dado que el papel del legislador es "hacer leyes más justas y que se adapten a las necesidades de la ciudadanía".