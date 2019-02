Aguado dice que las propuestas de los taxistas van "en la línea de proteger el sector del taxi y no al ciudadano"

Publicado 31/01/2019 10:58:19 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha firmado este jueves que las propuestas de los taxistas para regular las VTC "van en la línea de proteger el sector del taxi en lugar de proteger al ciudadano".

En declaraciones a los medios en un desayuno informativo con el opositor venezolano Antonio Ledezma, Aguado ha lamentado que los taxistas llevan once días de huelga y que la situación "no va a mejor" y "no tiene ninguna pinta de resolverse".

A su juicio, "la responsabilidad inicial" era del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "que pasaron la patata caliente a las comunidades autónomas cuando tenían que haber sido ellos los que regularan a nivel nacional la convivencia entre el sector del taxi y de las VTC".

"Eso nos ha llevado a que llevemos once días de huelga donde al final los que pagan el pato son los de siempre, los ciudadanos, los madrileños", ha señalado.

Por otro lado, ha criticado que "no hay una voluntad de flexibilizar el taxi, de garantizar una mejor y mayor competencia por parte del sector del taxi, sino todo lo contrario".

"Las únicas propuestas que hemos conocido es introducir rigideces en el sector de las VTC, complicar la vida a las VTC y, por lo tanto, también al usuario", ha aseverado.

Desde Cs defienden, según Aguado, "la libertad de elección en todos los ámbitos de la vida, en la educación, en la sanidad y por supuesto también en el transporte, que los ciudadanos puedan elegir el medio de transporte que quieren coger, ya sea VTC o un taxi".

Para Aguado, la postura del Gobierno regional es "coherente" con esa línea, pero ha instado al Ejecutivo autonómico a "que dé un paso más" y constituya "una mesa de diálogo" con el Ayuntamiento de Madrid y los dos sectores implicados para "limar asperezas y buscar soluciones".

"Hoy por hoy el Gobierno regional no está planteando ni una sola solución", ha aseverado.