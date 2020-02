Aguado le dice a Vox que en la Comunidad "no hay subvenciones ideológicas" y que está en su derecho de "bloquear"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha dirigido a Vox para decirle que en el Gobierno regional no se dan "subvenciones ideológicas" pero que está en su derecho de "bloquear una bajada de impuestos".

Así lo ha expuesto Aguado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que ayer Vox condicionara su apoyo a la ley del Gobierno de rebajas fiscales, que se debatirá la próxima semana en la Cámara regional, a que reduzcan el gasto en estas subvenciones.

"De la propuesta con Vox no sé con cuál quedarme. Un día pide una cosa y otra lo contrario. No sé a qué se refiere porque en la Comunidad no hay subvenciones ideológicas y muchas prestan servicios a colectivos vulnerables. Me parece una excusa para votar en contra", ha lamentado Aguado.

No obstante, el vicepresidente regional espera que rectifique y que vote a favor y "no busque excusas". "Si quiere está en su perfecto derecho de poder bloquear una bajada de impuestos", les ha emplazado.