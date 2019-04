Aguado llama al voto desde "la ilusión" por un gobierno con "proyecto de país" que "no haga guiños al separatismo"

Publicado 14/04/2019 16:40:23 CET

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha llamado este domingo "al voto" desde la "ilusión" para que no se conformen con "más Pedro Sánchez o más Quim Torra" por un gobierno con "un proyecto de país" que "no haga guiños al separatismo.

En declaraciones a los periodistas, el también portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, tras pasearse por Collado de Villalba en el marco de su campaña 'De tapas con Aguado, ha señalado que está hablando con todos los vecinos para dar a conocer su proyecto y se ha comprometido a que este municipio "vuelva a recuperar el protagonismo" y "sacarle de la deuda de los distintos gobiernos municipales".

Al ser preguntado sobre si también está haciendo campaña para las generales cuando visita estos municipios, Aguado ha asegurado que sí y que llama "al voto desde la ilusión para que no se conformen con más Sánchez o con más Torra".

"Nos merecemos que nos lideren los últimos cuatro años no que busquen confrontarnos, que nos merecemos un proyecto de país que no siga haciendo guiños a los nacionalistas. Merecemos tener un proyecto de país que diga lo mismo en Cádiz que en Gerona, que no se avergüence de sus símbolos ni de la Constitución y que la defienda sin complejos con un proyecto de centro liberal", ha lanzado.

Sobre si cabría la posibilidad de formar gobierno con PSOE tras las elecciones, Aguado ha indicado que "lamentablemente" el PSOE del candidato socialista a la Comunidad, Ángel Gabilondo, es "el mismo que el de Sánchez" porque no le ha visto llevarle la contraria con el cese del abogado del estado, Edmundo Bal, ni decir nada sobre que se limpien "espacios públicos de lazos amarillos".