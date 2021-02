Aguado pide cese Echenique por apoyar a violentos: "No puede ser que haya líderes políticos que justifiquen lo que pasó"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido el cese del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, por su apoyo a los "violentos" que se manifestaron este miércoles en la Puerta del Sol.

"No puede ser que haya líderes políticos que justifiquen lo que pasó aquí. Es intolerable. No es que sea una línea roja es que es una línea infranqueable", ha señalado en declaraciones a los medios tras comprobar los desperfectos ocasionados en la zona.

Para Aguado, la mayor impotencia de lo que ha sucedido es saber que el Gobierno de España "todavía no ha habido ninguna condena al respecto" sino que incluso el portavoz de Podemos haya alentado "a los violentos".

"Decía que estaba muy bien lo que estaban haciendo. Es verdaderamente indignante y espero que dimita hoy. Si no le cesa Pablo Iglesias, que dimita Pablo Iglesias", ha espetado.

El vicepresidente ha recalcado que no puede ser que los violentos estén aparados por gente que forma parte del Gobierno. "Esto nos lo cuentan hace un año y no se lo cree nadie. No puede ser esta impunidad y que comerciantes que lo están pasando mal, que llevan un año entero sufriendo como consecuencia del Covid, ahora tengan que levantarse por la mañana y ver que le han reventado todos sus cristales", ha trasladado.

Aguado considera que es "indignante y triste" ver lo que sucedió el miércoles en Madrid y por ello ha mandado un mensaje de apoyo a los comerciantes de la zona así como a los policías heridos.

"No todo vale. No puede ser que haya miembros del Gobierno que estén alentando este tipo de manifestaciones y esta violencia", ha insistido, al tiempo en el que ha sostenido que es "una verdadera vergüenza".