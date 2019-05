Aguado pide "una oportunidad" a los madrileños para ser el presidente y que la región "despegue de una vez"

Publicado 24/05/2019 21:02:40 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este viernes a los madrileños "una oportunidad" para que le voten este domingo en las elecciones autonómicas, para poder ser el presidente, que la región "despegue de una vez" y se "eche el cierre" a 24 años de bipartidismo.

El partido 'naranja' ha elegido el Parque Alfredo Kraus, en el distrito de Hortaleza, para cerrar su campaña electoral, a la que ha asistido Aguado, junto con la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, el líder de Cs, Albert Rivera y el candidato a los comicios europeos, Luis Garicano.

Durante todo su discurso Aguado ha hecho hincapié en la importancia que tiene que todos los madrileños acudan a votar este domingo, porque en 48 horas "se juegan mucho", como el poder "echar el cierre a una etapa política de bipartidismo" en la Comunidad, de 24 años de gobierno "ininterrumpido" del "partido conservador" (PP) con "sus errores y aciertos pero sin gasolina".

"Quiero que Madrid despegue de una vez y que se pueda comparar con las grandes regiones de Europa, no quiero montarme en un coche que no tenga gasolina y mucho menos con una conductora (Isabel Díaz Ayuso) a la que le gusten los atascos. No me quiero montar en un avión en el que dos de cada tres viajeros se estén bajando, o en un barco donde la tripulación se tire por la borda", ha sostenido.

En este punto, el candidato a la Comunidad ha vaticinado que este domingo "se acabará una etapa" y la "llave" la tienen todos los madrileños con su herramienta "más poderosa", que es "el voto". Porque pueden elegir entre dos modelos, el del PSOE y "sus socios populistas con Podemos 1 y Podemos 2" o un proyecto liderado por Ciudadanos de "centro reformista y con un equipo".

"Hay que salir a votar. Nos falta el escaño de la dignidad, el escaño de los que creéis en la libertad, el escaño de los mayores que tienen miedo a que les okupen las casas, el escaño de los que os sentís orgullosos de ser madrileños y españoles. Es vuestro escaño. El escaño para determinar si la Comunidad avanza o retrocede", ha lanzado Aguado.

A continuación ha pedido a todos "una oportunidad" para ser el presidente de los madrileños", porque la etapa del PP y PSOE "se acabó" y porque "llevan demasiado tiempo en las instituciones" sin ideas ni ganas.

"Nosotros tenemos hambre de victoria, ellos miedo al fracaso porque nosotros somos futuro y ellos son el pasado. Por eso damos un paso al frente, porque se puede gobernar en la Comunidad. Vamos Madrid. Vamos Ciudadanos, está en vuestras manos", ha concluido un eufórico Aguado.