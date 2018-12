Aguado, sobre que la URJC solicite cuatro años de cárcel para Cifuentes: “Fue culpable en términos políticos”

Publicado 18/12/2018 15:01:28 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que respeta las decisiones de la Justicia y que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) solicite cuatro años de cárcel para la expresidenta regional Cristina Cifuentes por la presunta comisión de un delito de falsificación de documento en el 'caso Máster', pero ha reconocido que en lo que sí "fue culpable" es en "términos políticos".

"Si afecta a la Justicia no nos pronunciamos por respeto a la Justicia y los que participan en esta denuncia, porque entendemos que no es nuestra labor decidir si Cifuentes es culpable o no. Lo que es evidente que fue culpable en términos políticos y no fue la única responsable de lo que sucedió en la Universidad Pública", ha sostenido Aguado en rueda de prensa en la Cámara regional.

Por ello, el portavoz de la formación 'naranja' ha insistido en que hay que poner en marcha ya la comisión de investigación de universidades, una "obligación" que tienen todos los grupos parlamentarios "como representantes públicos".