Aguirre carga contra el discurso del delegado del Gobierno en el acto de la Constitución: "No ha sido institucional"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha cargado contra el discurso del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el acto por la Constitución Española celebrado por el Gobierno autonómico en la Real Casa de Correos.

"No me ha parecido que fuera un discurso institucional, me ha parecido que ha hablado de los temas que él quería sacar, pero no del día de la Constitución o del espíritu de la Constitución", ha lanzado en declaraciones a los periodistas tras acabar el acto institucional.

La participación de Martín estuvo días en duda por si también entraba en la exclusión a miembros del Ejecutivo, ha pedido a la presidenta "cooperar sin vetos ni puertas cerradas" porque, a su juicio, es lo que "se merecen y esperan" de las instituciones los ciudadanos.

En su intervención ha defendido el valor constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la justicia social en dar una solución de los residentes en la Cañada Real Galiana y a los personas discapacitadas con problemas, en una comunidad que ha definido como la que arrastra "la mayor desigualdad económica" de toda España.

Aguirre ha sido especialmente crítica a la renovación del CGPJ y ha insistido en la necesidad de que "los jueces sean elegidos por los jueces" con el objetivo de evitar el "obsceno espectáculo de los políticos eligiendo jueces".

En contraposición, ha loado el discurso de la presidenta autonómica, a quien ha victo "totalmente fantástica" y a quien no ha encontrado "ninguna pega" porque ha representado "a todos, incluso al delegado".