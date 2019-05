Aguirre defiende la continuidad de Casado: "Todos los demás han perdido 2 elecciones y cómo se ha encontrado el partido"

Publicado 21/05/2019 11:04:31 CET

La expresidenta de la Comunidad y del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido este martes la continuidad del presidente del PP, Pablo Casado, pese a los malos resultados cosechados el pasado 28 de abril, recordando que sus antecesores perdieron dos elecciones antes de poder gobernar.

"Todos los demás han perdido dos elecciones y cómo se ha encontrado Casado el partido", se ha limitado a decir preguntada por Casado a su llegada al Senado, a donde ha acudido como invitada a la sesión constitutiva.

Sobre si volvería a la política, ella ha aclarado que "nunca" se ha ido. "Me he ido de la primera fila, pero mientras Dios me dé salud estaré en política... pero ya no tengo edad de estar en primera fila", ha añadido.