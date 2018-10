Ahora Madrid carga contra "el circo montado por PP y Cs" en comisión de Bicimad, cuya cesión fue "absolutamente legal"

Publicado 05/09/2018 14:22:23 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edil de Ahora Madrid Esther Gómez ha cargado este miércoles contra los grupos municipales de PP y Cs por "el circo montado" en la comisión de Bicimad, que emplean como "cortina de humo para ocultar todo lo que tienen que ocultar", y ha añadido que la cesión del servicio a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) fue "absolutamente legal".

"Teníamos un servicio muy precario, y necesitábamos recuperarlo y dar a madrileños el servicio que merecían. Se estudiaron todas las posibilidades junto con no suspender la prestación del servicio", ha expresado Gómez.

Además, ha indicado que "ha quedado claro con las distintas intervenciones, que se tiene toda la documentación preceptiva". "La que no lo es, no tiene por qué estar", ha respondido sobre los informes que no se presentaron.

Por otra parte, Esther Gómez ha remarcado que "no es el rescate de un servicio", sino una "cesión". Asimismo ha reiterado que "se hicieron valoraciones que hubo que hacer, hubo horquilla de 8 a 10 millones de euros, es todo absolutamente legal".

En último término, la edil de Ahora Madrid ha dejado caer la posibilidad de que "algunos consejeros con una responsabilidad por ley muy clara de lo que pueden y no pueden hacer" hayan filtrado ciertos documentos a la prensa.

"La nota interna del director financiero en la que se hace responsable del informe que venía sin firmar solo lo tenían tres personas o tres ámbitos; la empresa consultora, el director gerente de la EMT y el concejal Álvaro González (PP) que fue a pedirlo; yo no acuso a nadie de hacer filtraciones, yo digo que esas eran las personas que lo tenían, y que poco tiempo después aparece en la prensa. Las conclusiones que las saque cada uno", ha concluido.