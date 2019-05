Ahora Madrid, PSOE y Cs piden "garantizar la atención a colectivos especialmente vulnerables" en la sanidad madrileña

Publicado 30/04/2019 11:10:27 CET

Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han pedido este martes en el Pleno municipal que se "garantice la atención a colectivos especialmente vulnerables" en la sanidad madrileña dentro de la campaña 'Madrid Libre de exclusión sanitaria. Madrid sí cuida' puesta en marcha por el área de Salud, Seguridad y Emergencias que encabeza Javier Barbero.

La campaña se divide en dos líneas de acción: una docente, con formación a diversos servicios que pueden intervenir con población directamente excluida y otra comunicativa, con mensajes que den proyección al objetivo último facilitador del conocimiento y del ejercicio de ese derecho a la asistencia.

Barbero ha explicado que "la cobertura sanitaria universal no solo mejora la esperanza de vida, sino que también reduce la pobreza, crea empleo y promueve la igualdad". "Este es el planteamiento desde el que hemos trabajado", ha apuntado a renglón seguido.

MÁS DE 1.000 PERSONAS DE 22 NACIONALIDADES

Así, desde 2016, cuando comenzó esta campaña, se han atendido "más de 1.000 personas desde centros municipales comunitarios de salud, de 22 nacionalidades". Sin embargo, también "hay personas que llevan en España menos de tres meses y no están siendo atendidas", como "víctimas de trata a las que se las ha retirado".

Es por ello, por lo que Barbero apuesta por "instrucciones claras, homogéneas, que sean por escrito", así como que "se flexibilicen los requisitos de prueba justificativos para la residencia" o "evitar que haya bajas sistemáticas por el sistema con el código DAR sin cambiar circunstancias".

"NO VENDA EXCLUSIÓN COMO REGLA GENERAL"

Desde Ciudadanos, Ana Domínguez Soler ha pedido a Barbero que "no venda exclusión como la regla general", y ha explicado que "hay migrantes sin papeles, que tienen código DAR, les han hecho todas las pruebas, han estado en planta, no les han cobrado nada, no tenían seguro privado".

El edil socialista Ignacio Benito ha puesto en valor los esfuerzos del gobierno en funciones de Pedro Sánchez por devolver el derecho de la sanidad universal, y ha pedido que no se juzgue a las personas, en este caso pacientes, por su lugar de procedencia.

Orlando Chacón (PP), por su parte, ha criticado que Ahora Madrid "pretenda crear alarma e inseguridad en un tema como es la asistencia sanitaria". "Lo que consiguen es empañar el prestigio de la sanidad madrileña", ha lanzado.

En este sentido, ha remarcado que "desde el 21 de agosto de 2015, la Comunidad de Madrid garantiza la asistencia a todas las personas que lo precisen, sin que para ello hubiese sido necesario un real decreto ley oportunista mediáticamente por parte de Sánchez, habiéndose atendido más de 100.000 extranjeros en la Comunidad".