Ahora Madrid rechaza apoyar propuestas políticas sobre Venezuela: "Esto no se soluciona de la mano de Trump y Bolsonaro"

Los cuatro grupos municipales habían presentado enmiendas de urgencia y no ha prosperado la de Ahora Madrid

El Gobierno municipal de Ahora Madrid ha rechazado apoyar propuestas políticas sobre la situación actual en Venezuela después de que la oposición no haya admitido su moción de urgencia sobre la situación. "Esto no se soluciona de la mano de Trump y Bolsonaro", ha indicado la portavoz del Grupo, Rita Maestre.

Estaban previstas en el orden del día del Pleno dos mociones de urgencia sobre Venezuela, una de PP y otra de Ciudadanos. El PSOE ha añadido otra, y Ahora Madrid ha hecho lo propio, pero ya "fuera de tiempo", tal y como ha explicado el secretario del Pleno.

Esta situación se ha solventado gracias a la calidad de presidenta de la alcaldesa, Manuela Carmena, y de una interpretación del Reglamento del Pleno, algo con lo que no han estado de acuerdo los grupos de la oposición.

A la hora de defender la urgencia de las mociones, han salido adelante la del PP, PSOE y Ciudadanos, pero no así la de Ahora Madrid, pues se ha encontrado con la abstención de los socialistas y el voto en contra de PP y Ciudadanos.

La moción del PP, que buscaba reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no ha salido adelante por la negativa de PSOE y Ahora Madrid. De las iniciativas de PSOE y Ciudadanos han salido adelante algunos de los puntos, como mantener el apoyo y pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela como la institución elegida democráticamente y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados.

También se ha aprobado "exigir el respeto y protección de los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional y en especial el de su presidente, Juan Guaidó" y "rechazar toda forma de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad".

"HABLAMOS DE DERECHOS HUMANOS"

El portavoz del Grupo Municipal y candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "hay momentos en la historia que son un punto de inflexión en la defensa de los derechos humanos". Para Almeida, quien "tiene que llevar la voz cantante" sobre la defensa de Guaidó es España. "Tenemos la obligación moral de liderar ese proceso", ha remachado.

"Reclamamos al gobierno de la nación que lidere no una postura de dar un plazo de ocho días sino el reconocimiento de Guaidó", ha expuesto, para relatar que él estuvo en la manifestación de venezolanos en la Puerta del Sol, y vio sus caras de emoción. "Hablamos de derechos humanos", ha expuesto.

ENCARGAR ELECCIONES A UN "TIRANO"

Por su parte, Begoña Villacís se ha dirigido a un grupo de venezolanos que se encontraban en Cibeles, a quienes ha dicho que quería dar a su pueblo "esperanza", y no "dar ocho días más a un tirano". "No entiendo que se encargue a un dictador convocar elecciones, ¿se dan cuenta de lo poco razonable que es que ese señor sea presidente? Es una barbaridad que no tiene sentido", ha indicado.

A este respecto, la portavoz de los 'naranjas' en Cibeles ha señalado que Maduro, tras ocho días, "no se va a despertar demócrata, porque es un tirano, no va a liberar a más de 600 presos políticos". "En ocho días no se va a dar cuenta de que tiene secuestradas las libertades, no va a pasar en ocho días. El señor Maduro ha hablado, y ha dicho que no va a convocar elecciones", ha lanzado.

Begoña Villacís ha asegurado que "se muere un niño de desnutrición al día" en dicho país, en los que los padres tienen que acompañar a sus hijos al aeropuerto para que se vayan del país. Así, ha aseverado que "Venezuela es el mayor exportador de refugiados con Siria, y lo saben porque llaman a las puertas del Samur Social".

"LA URGENCIA NO ESTÁ REÑIDA CON LA PRUDENCIA"

Desde la bancada socialista, la edil Érika Rodríguez ha indicado que en Venezuela "más del 90 por ciento de la población es pobre", pero que "la urgencia no está reñida con la prudencia necesaria" a la hora de elaborar y votar las proposiciones.

Y es que Rodríguez ha apostado por "dar pasos concretos para cerrar puertas al régimen de Maduro", y tener un "tiempo prudencial en el que se construye la respuesta europea". Asimismo ha defendido la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "ha estado a la altura".

"Cuando pedimos el apoyo a nuestra proposición hablamos de futuro, no solo hablamos de reconocimiento. Para ese proceso de transición es importante la postura inicial europea. Eso es lo que han hecho los 28, es el primer paso", ha manifestado.

"MÁS VENEZUELA QUE OTRAS CUESTIONES"

Por su parte, la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha lamentado que sea "la primera vez que votan en contra de la urgencia de otras proposiciones", y ha indicado que en el Pleno de Madrid se habla "más de Venezuela que de otras cuestiones de todo el mundo".

Maestre ha afirmado que existe una "situación de crisis de enormes dimensiones en Venezuela", y que la posición de Ahora Madrid "en este caso como en otros conflictos y polarización es favorecer la solución pacífica de conflictos".

"Es importante decir que aquí no se trata de una cuestión de declaraciones, titulares, tuits o reconocimientos. ¿Qué sucede al día después del reconocimiento?, ¿Como se cambia?, ¿Con una injerencia militar, con un levantamiento interno? A través de una terrible situación de mayor crisis?", ha lanzado.

Maestre considera que "la oposición responsable no es alentar aún más caos", y ha añadido que este conflicto no se solucionaría ni de la mano del presidente de EEUU, Donald Trump, ni de la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. "La solución pacífica está con las organizaciones multilaterales", ha indicado.