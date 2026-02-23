Ainhoa García será la nueva portavoz adjunta del PP en Asamblea e Isabel Vega ostentará la Secretaría General del Grupo

Vista del Grupo Parlamentario Popular liderado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Ainhoa García será la nueva portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid e Isabel Vega ostentará la Secretaría General del Grupo Parlamentario Popular.

Así se desprende de la reestructuración del Grupo que han trasladado a los medios de comunicación desde el PP y en la que se mantienen en sus cargos el portavoz, Carlos Díaz-Pache, y el portavoz adjunto Rafael Núñez además de la Presidencia y Vicepresidencia, que se mantienen en la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del PP-M y senador, Alfonso Serrano.

Las modificaciones entrarán en vigor la próxima semana y supondrán la salida de Elisa Vigil de la Dirección del Grupo tras ser sustituida por Ainhoa García, portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones.

El secretario general del GPP dejará de ser José Virgilio Menéndez y asumirá esta responsabilidad la hasta ahora coordinadora territorial Isabel Vega. En la coordinación de comisiones se ha situado a Esther Platero --portavoz en la comisión de Asuntos Sociales-- y dejará de ejercer esta función Ignacio Catalá.

La coordinadora territorial será la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP-M, Ana Millán, en sustitución de Isabel Vega. Por último, el hasta ahora secretario general del GPP pasará a ser coordinador institucional, posición de Ana Millán hasta el momento.