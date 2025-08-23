Albert celebra los datos de turismo en julio: "Es el destino favorito para los turistas de todo el mundo"

Archivo - Turistas con maletas, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Economía y Empleo, Rocío Albert, ha destacado este sábado los datos de turismo en la región en el mes de julio, con un total de 1.179.239 viajeros, y ha subrayado que Madrid se ha convertido "en el destino favorito para los turistas de todo el mundo".

"Tenemos infinidad de cosas para que los turistas de todo el mundo vengan a Madrid a pesar de no ser un destino de costa", ha recalcado en declaraciones a los medios tras su visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR en Barajas.

En concreto, la Comunidad en julio ha recibido 1.179.239 viajeros, de los que 527.894 eran nacionales y 651.345 extranjeros, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, las pernoctaciones han subido un 1,13% en julio en comparación con el mismo mes de 2024, hasta sumar 2,3 millones.

Asimismo, Albert ha recordado que el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas es uno de los que más pasajeros recibe. "Los turistas vienen a disfrutar de nuestro patrimonio cultural, gastronómico y de todo lo que tenemos en la comunidad", ha enfatizado.

Por último, ha destacado la seguridad de la región como otro de los motivos que promueven el turismo, ya que según asegura la consejera "la seguridad física que ofrece Madrid y sus grandes ciudades hace que se haya convertido en uno de los destinos favoritos para los turistas".