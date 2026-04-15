Alcalá encara el segundo día con problemas de agua tras una avería en el sistema de abastecimiento ya resuelta

Reparto de agua en Alcalá de Henares tras registrarse una avería en el abastecimiento de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares afronta este miércoles su segundo día con problemas en el suministro de agua, con episodios de bajo caudal y cortes intermitentes en numerosos puntos del municipio, pese a que la avería en el sistema de abastecimiento que originó la incidencia, gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), ya ha sido resuelta.

El Ayuntamiento informó este martes de que los cortes de suministro se debían a la rotura de una conducción en Yunquera de Henares (Guadalajara) y otras incidencias posteriores en la red, que obligaron a interrumpir el servicio en 44 municipios gestionados por MAS, entre ellos Alcalá.

Aunque la avería quedó reparada a lo largo de la mañana del martes, la recuperación del suministro en la ciudad complutense, tal y como avanzó la alcaldesa, Judith Piquet, será más lenta al ser uno de los municipios situados más aguas abajo.

Así, muchos hogares alcalaínos han amanecido este miércoles con los mismos problemas en el suministro, con surtidores que apenas arrojan un hilo de agua y cortes totales intermitentes, según apunta una vecina a Europa Press.

Algunas instituciones ya han puesto en marcha medidas, como la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), que ha informado de la suspensión provisional de las clases en los edificios de la Escuela Politécnica Superior, Enfermería y Fisioterapia, Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística.