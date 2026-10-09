Alcalá de Henares se rinde al amor rebelde de 'La gitanilla' en su Semana Cervantina

Archivo - El Corral de Comedias de Alcalá da un avance de la temporada 2026-27 - CORRAL DE LAS COMEDIAS - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El amor rebelde de 'La gitanilla' vuelve a Alcalá de Henares este viernes, Día del Bautismo de Cervantes, con una versión del clásico del autor de 'El Quijote' que combina música en directo, equívocos y enredos con un desafío a los prejuicios sociales.

Las tablas del Corral de Comedias acogerán hasta el día 18 esta producción de la Fundación Teatro de La Abadía, en la que una joven gitana pone sus propias condiciones al noble que pretende casarse con ella.

El montaje regresa tras la calurosa acogida del público la pasada temporada, también dentro de la Semana Cervantina, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La uruguaya Mariana Wainstein dirige esta propuesta, con adaptación de su compatriota Álvaro Malmierca de la primera de las 'Novelas ejemplares' de Miguel de Cervantes, publicadas en 1613. El espectáculo combina el carácter festivo de su puesta en escena con una reflexión sobre la diversidad, la identidad y la búsqueda de la libertad.

La historia gira en torno a Preciosa, una joven gitana criada por una anciana, y Juan de Cárcamo, un noble de alta alcurnia que queda prendado de ella y le propone matrimonio. La protagonista exige algo más que una declaración de amor: antes de casarse, él deberá convivir durante dos años con su comunidad, conocer sus costumbres y aprender su forma de vida.

El acuerdo dará paso a aventuras, sorpresas y enredos que pondrán a prueba la lealtad de ambos. Sobre el escenario, los intérpretes asumen múltiples personajes y la música en directo acompaña una trama en la que las diferencias de origen y clase social condicionan la relación.

PRECIOSA PONE LAS REGLAS

Wainstein presenta a Preciosa como una mujer valiente y decidida, que toma sus propias decisiones frente a las convenciones de su entorno. Su recorrido plantea también cómo se construye la identidad y qué peso tienen tanto el origen como los vínculos nacidos del amor, el cuidado y la convivencia.

Para la directora, uno de los retos del montaje consiste en acercar al público actual un texto escrito en un contexto cargado de estereotipos y prejuicios. "Siempre he creído que el teatro ayuda a repensar al otro, a humanizarlo y a acercarlo", sostiene.

La versión de Malmierca incorpora un juego de teatro dentro del teatro que busca hacer cómplices a los espectadores. Según Wainstein, esta estructura permite actualizar los temas de la novela y ofrecer una mirada crítica desde la tolerancia y el respeto, al tiempo que rinde homenaje a Cervantes y al Corral de Comedias.

La compañía define la propuesta como un canto a la interculturalidad y una invitación a superar los prejuicios. Ese planteamiento se refleja también en un elenco que reúne a artistas de distintos rincones de Iberoamérica, un cruce de culturas que, según la directora, enriquece la escena y refuerza el mensaje de la obra.

Entre los intérpretes figuran Judit Molina, Rey Montesinos, Antonio Dueñas, Javier Cordón y Kevin Jorges. Para este regreso, la producción anuncia la incorporación de Georbis Martínez, que ya participó en los entremeses de 'Enmudecer con hablar'.

El equipo artístico cuenta con Dayana Contreras en la ayudantía de dirección, Javier Chavarría en el espacio escénico y el vestuario, Antonio Dueñas en la música original, Mariano Aguirre en el movimiento escénico y María Uruñuela en la iluminación.