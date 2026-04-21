Alcalá Norte, Judeline y Bely Basarte pondrán música a un Dos de Mayo con recreaciones históricas y folclore

Archivo - Alcalá Norte actúa en la segunda jornada de Mad Cool 2025 en el recinto Iberdrola Music, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Alcalá Norte, Judeline y Bely Basarte pondrán música al Dos de Mayo, festividad de la Comunidad de Madrid, que contará que recreaciones históricas en la Puerta del Sol, zarzuela, folclore y la tradicional ofrenda floral.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, quien ha presentado este martes en la Casa Museo Lope de Vega estas fiestas, que se celebrarán desde el 30 de abril al 3 de mayo, con la explanada de Puente del Rey de nuevo como escenario más destacado, que se suma a la tradicional Puerta del Sol.

La programación de este año quiere conmemorar, ha asegurado De Paco, una "fecha decisiva" en la historia de Madrid con propuestas "abiertas, populares y de calidad".

"El gran centro de esta edición será, como no puede ser de otra manera, de nuevo la explanada del Puente del Rey, que reunirá a grandes artistas de generaciones muy diferentes", ha indicado De Paco.