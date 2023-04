El alcalde de Alcobendas promete un hospital privado con ambulancias públicas en el municipio

Concurre bajo la marca 'Futuro Alcobendas': "Me parece mejor idea sumar que dividir"



MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, ha prometido la construcción en la ciudad de un hospital privado con ambulancias públicas 24 horas para trasladar gratuitamente a los vecinos con dolencias urgentes a distintos hospitales si gana las próximas elecciones municipales del 28M.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV de Madrid', recogida por Europa Press, Retolaza ha señalado que actualmente un ambulancia tarde 24 minutos en llevar a un vecinos de Alcobendas a los cercanos hospitales de San Sebastián de los Reyes o La Paz de Madrid, por lo que quiere mejorar esta situación. Para ello, ofrecerá a operadores sanitarios privados una gran terreno para construir un hospital. A cambio, les pagarán un millón de euros por la parcela y en los pliegos incorporará que dispongan de ambulancias para todos los vecinos.

El primer edil de Alcobendas, de Ciudadanos, se presentará en coalición con el partido Futuro a los comicios locales bajo la marca 'Futuro Alcobendas'. "Futuro es un partido de nueva creación, muy económico y social, que encaja con mis ideas. Iremos con ellos porque pensamos que no queríamos renunciar a la marca de CS. Me parece mejor idea sumar que dividir. Tenemos que juntarnos todas las personas que tengan talento para luchar por el municipio", ha indicado.

"ME SIENTO MÁS CEO QUE ALCALDE"

En la entrevista, Retolaza también ha hablado de esta legislatura, en la que ha compartido gobierno con el PSOE, que detentó la Alcaldía de Alcobendas los dos primeros años. "Cuando haces convenios con otras personas hay que dejar los egos fuera. No estoy de acuerdo en muchas cuestiones con el Partido Socialista, pero han respetado nuestras líneas rojas y viceversa. Porque la política es el arte de pactar y consensuar. Si de verdad creemos que lo importante es hacer políticas para los vecinos, nos ponemos de acuerdo. Soy una persona que no tengo ego y escucho y me llevo bien con todas las personas", ha reconocido.

El regidor de Cs ha explicado que han sido años duros, con el Covid, Filomena y ahora la inflación o las repercusiones de la guerra de Ucrania, "que han dificultado terriblemente la gestión". "De esas crisis hay que sacar conclusiones y por ello hicimos una encuesta de calidad, que reflejó un 94% de satisfacción de los vecinos", ha apuntado.

Aitor Retolaza ha reiterado en 'Canal 33' que "siente más CEO que alcalde" porque le gusta incrementar ingresos, reducir gastos, "menos política y más gestión". "Las arcas nos las encontramos con 11 millones de deuda. Hemos incrementado un poco la deuda en inversiones para amortizarla luego. Todo con una buena gestión en servicios e incremento de la calidad", ha esgrimido.

TERCERA CIUDAD EN VOLUMEN DE FACTURACIÓN DE ESPAÑA

Igualmente, el munícipe ha destacado la aprobación de los Presupuestos en 2023, "algo que muy pocas administraciones pueden decir". "Tuvimos que cambiar todas las previsiones por el gasto energético que se ha duplicado, pero los logramos aprobar. Entre las inversiones de este año, la mas potente es el proyecto de construcción de un antiguo vertedero en un parque forestal. También empezaremos el lunes el mayor proyecto de asfaltado de la historia de Alcobendas, con 5 millones de euros, además de la digitalización del municipio. Además, hemos puesto 28 agentes nuevos, con flota de vehículos renovada, aumento de cámaras, renovación del CECOM, etc.", ha detallado.

Entre otros asuntos, Retolaza ha recalcado que la ciudad es la tercera en volumen de facturación de España, seguida de Madrid y acercándose a Barcelona. "La receta del éxito es que tenemos la capital y su aeropuerto cerca, pero también que somos la ciudad con menos impuestos de la región. Las empresas, 400 se implantaron en Alcobendas en 2022, destacan nuestra cercanía y facilidades para implantarse aquí", ha revelado.

Fruto de ello es que Alcobendas es una de las ciudades con menos tasa de paro y, ha añadido el alcalde, la que más invierte en la región en Servicios Sociales, con 164 euros por persona, un 64% más que la media nacional. Entre los problemas, la carencia y el elevado precio de las viviendas. Para intentar solventarlo, ha puesto como ejemplo el desarrollo de Valgrande, con 8.600 viviendas, lo que le convertirá en el futuro en el quinto distrito del municipio.

Retolaza ha subrayado también el incremento de 8 a 10 millones en presupuesto de limpieza de calles, aunque ha ahondado en la prevención y concienciación vecinal para que la ciudad esté limpia. Y por último, ha pedido a la Comunidad de Madrid que quite el transbordo del Metro a Tres Olivos y al Estado el cierre de la M-50, la ampliación de Cercanías hasta El Molar y una variante que descongestione la A-1. "Menos hablar de sostenibilidad y más actuar. Nos estamos quedado encajonado en Alcobendas y queremos más movilidad", ha concluido.