El alcalde de Arganda del Rey reivindica la recuperación de "inversión, alegría y motivación" y descarta subir impuestos

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, reivindica la recuperación de "inversión, alegría y motivación" y descarta subir impuestos. - AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano (PP), ha asegurado que el municipio "ha recuperado la inversión, la alegría y la motivación" tras el "histórico cambio" de gobierno, al recuperar el Partido Popular la Alcaldía hace dos años y medio.

En una entrevista anoche en Canal 33 TV recogida por Europa Press, Escribano afirmó que la ciudad venía de "muchos años en un estado de desidia y de aburrimiento total" y que su Ejecutivo ha impulsado nuevos equipamientos y mejoras en servicios públicos.

El regidor recordó que llegó a la Alcaldía porque ganó el PP las elecciones con una diferencia de más o menos 200 votos sobre el PSOE, y destacó que el PP logró "el segundo resultado mejor en número total de votos de toda la historia en Arganda del Rey". Y explicó que, aunque inicialmente ambos partidos obtuvieron 11 concejales cada uno, ahora el PSOE son 10 tras la salida de una edil.

Escribano celebró el reciente pacto de gobierno con Vox porque veía necesario un acuerdo para aprobar medidas y presupuestos. "Estuvimos dos años gobernando en solitario. Es verdad que hicimos mucho, pero había que dar un paso más", dijo.

En materia de gestión, el munícipe aseveró que este verano inauguraron "más equipamientos públicos que el PSOE en los ocho años anteriores". Citó el nuevo Instituto de Educación Secundaria, el Instituto Eduardo Capa de FP, el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar, la renovación de los campos de fútbol y la próxima apertura del Centro de Salud Mental. También anunció que ya están adjudicadas las obras del nuevo tanatorio, que pasará de dos a cuatro salas.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, Escribano afirmó que no van a subir los impuestos y destacó que Arganda tiene el IBI residencial más bajo de nuestra historia, el 0,44, y el IBI industrial más bajo de toda la región. Además, indicó que el anterior Ejecutivo subió el tipo al 1,1, medida que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que obligó a devolver "prácticamente 9 millones de euros" a empresas y autónomos.

RESIDUOS Y MOVILIDAD

Sobre la tasa de basuras, el primer edil ardandeño respondió que han aplicado bonificaciones a 16.000 recibos, incluidas reducciones del 100% para familias vulnerables y del 75% para industrias con gestor de residuos.

En cuanto al contrato de basuras aprobado en 2022, Escribano denunció que eliminó la recogida soterrada y sacó contenedores gigantes en todas las calles, incluso en zonas donde "los contenedores no caben ni en las aceras".

Así, explicó que el contrato tampoco incluía la recogida de cartón, lo que obligó a los servicios municipales a asumirla durante dos años. El contrato ha sido modificado y ahora existe un servicio 24 horas, comentó en la entrevista.

Por otro lado, el alcalde reiteró que Arganda no implantará la zona de bajas emisiones: "Nosotros dijimos que no lo íbamos a hacer. Creemos, entre otras cosas, que es imposible de aplicar". Afirmó que la ley no recoge ningún régimen sancionador y que una posible pérdida de 200.000 euros en ayudas al transporte que les amenaza la Delegación del Gobierno por este incumplimiento "sería un daño menor comparado con el perjuicio para la ciudad".

En materia de movilidad, explicó que el nuevo mapa del Consorcio Regional de Transportes incluye alegaciones del municipio y permitirá una conexión "más rápida y directa" con Madrid y con Alcalá de Henares. Sobre el Metro, señaló mejoras en horarios y vagones e indicó que trabajan con la Comunidad de Madrid para cubrir un tramo de unos 150 metros en la Línea 9.

VIVIENDA, SANIDAD Y SEGURIDAD

En vivienda, el regidor destacó que Arganda contará con 210 viviendas del Plan Vive, previstas para junio, y aseguró que el Ayuntamiento "ha agilizado todas las licencias" para reactivar la construcción. "Arganda es una ciudad que se está moviendo", dijo, subrayando que también se promueve vivienda de alquiler privado.

Respecto a seguridad, Escribano detalló que el nuevo cuartel de la Guardia Civil "está prácticamente ya terminado" y que el anterior estaba "en ruinas". Destacó que los datos de criminalidad "llevan mucho tiempo siendo muy buenos" y que hay buena colaboración entre la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sobre el Hospital del Sureste, manifestó que la Comunidad de Madrid negocia la apertura de una planta cerrada y ha anunciado que antes de final de año se abrirá "un Hospital Nuevo de Día dedicado a adolescentes y especializado en salud mental", dependiente del propio centro.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

En materia de ocio, el alcalde indicó que antes "no se gobernaba para la gente joven" y que se habían bloqueado las licencias de locales de ocio nocturno". Según afirmó a continuación, esa situación "se ha revertido por completo" y "es rara la semana" en la que no se inauguran nuevos bares, restaurantes o locales. También anunció la extensión del aparcamiento gratuito en varias zonas del centro.

Por último, Escribano invitó a visitar la ciudad: "Arganda del Rey es una ciudad en la que ahora se habla mucho y se habla bien en todos los sitios". Y avanzó que el gran encendido de Navidad será el 29 de noviembre y que buscan estar "a la altura de otras grandes ciudades de la Comunidad de Madrid" en su oferta navideña.