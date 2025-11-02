Alcalde de Arganda valora positivamente acuerdo con Vox centrado en "cosas útiles" y trabaja ya en próximo presupuesto

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, (PP) valora positivamente el acuerdo de Gobierno con Vox en el municipio, al que llegaron tras dos años de gobierno en solitario, que está centrado en "cosas útiles" y en "el día a día" y trabaja ya en los presupuestos de cara al año que viene, que no estarán el 1 de enero pero sí se aprobarán próximamente, que seguirá "reduciendo gasto político" y con "impuestos congelados".

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press, en el que ha recordado que llegaron a un acuerdo en verano de este año para sacar adelante un presupuesto en la ciudad "para mejorar la vida de los argandeños" y que "volverá a ser así" el año que viene.

"Ahora entiendo que va a ser mucho más fácil porque llevamos gobernando ya prácticamente medio año y además creo que estamos gobernando bien, aunque seamos dos partidos y funcionamos como un gobierno, no hemos tenido grandes problemas o al menos grandes problemas que no se hayan podido solucionar", ha trasladado.

El pacto en julio llegó con el objetivo de recuperar la inversión para conseguir nuevas infraestructuras. De cara a las cuentas del año que viene, el alcalde ha firmado ya el inicio del nuevo presupuesto, haciendo énfasis en el gasto político que ha pasado "de 97 millones que tenía el PSOE a 79 millones" en el primer presupuesto acabando con "el gasto superfluo".

"Eso acompañado de mantener los impuestos municipales congelados y además la inversión que se va a traducir en equipamientos públicos nuevos para la ciudad, que como digo tenemos 60.000 habitantes y tenemos que ponernos a la altura también en infraestructuras", ha defendido.

MENNOS IBI Y REDUCCIÓN EN TASA DE BASURAS

En materia de impuestos, el alcalde ha subrayado que Arganda tiene el IBI industrial "más bajo de los grandes focos industriales de la Comunidad de Madrid", algo que va acompañado del IBI residencial "más bajo de la historia" del municipio.

Critica la tasa de impuestos, "impuesta" por el Gobierno de España, si bien ha afirmado que se ha aprobado en el Ayuntamiento su modificación para conseguir una reducción "en más o menos 15.000 recibos, que supondrían casi el 70% de los vecinos de Arganda del Rey".

"Era clave porque el polígono industrial de Arganda, que ha sufrido mucho, es el segundo centro industrial más grande de toda la comunidad de Madrid, solo por detrás del de Fuenlabrada, y arrastramos una asfixia fiscal muy importante", ha resaltado.

En concreto, ha explicado que lo que se ha hecho es "devolver nueve millones de euros al polígono, que era dinero de las empresas que se les había robado directamente" por parte del anterior Gobierno local.

Ahora, han sacado adelante "todas las bonificaciones posibles", por ejemplo, para que quien tenga un gestor de residuos pueda bonificarse el 75% de la tasa de basuras.

En el caso de los ciudadanos, ha detallado que se ha cambiado el cálculo de la tasa de metros cuadrados para hacerla "más justa" a través de personas empadronadas en cada domicilio, además de contar con bonificaciones para familias numerosas o vulnerables.

Por otro lado, ha señalado la importancia de seguir renovando equipamientos e instalaciones en el municipio. En concreto, se ha referido al tanatorio, que es "de vergüenza" con dos salas que no son "adecuadas". "Cientos de vecinos después de toda una vida viviendo en Arganda se tienen que ir a otros municipios", ha criticado.

"Por fin eso se va a arreglar, ya está adjudicado y la obra comenzará en el mes de enero. Es clave porque en un momento de dolor llevamos muchísimos años arrastrando una necesidad muy grande y esto lo vamos a arreglar", ha incidido.

También se ha referido a la renovación de instalaciones deportivas que "no se habían mantenido desde hace muchísimos años", a lo que suma la creación de un nuevo campo de fútbol, el hospital de día para adolescentes de salud mental de la Comunidad de Madrid, un nuevo centro joven o un plan de asfaltado con inversión de 1,5 millones de euros. "Estamos poniendo al día una ciudad que llevaba parada demasiado tiempo", ha reivindicado.

UN GOBIERNO EN COALICIÓN PARA SACAR PRESUPUESTOS

Por otro lado, Escribano ha recordó que gobernó durante dos años en minoría, con once concejales de 25, y ahora lo hace con Vox, de lo que ha asegurado que "se ha notado en Arganda".

"Ahora hay otro ambiente, otra alegría y otro impulso. La inversión ha vuelto la pública pero también la privada, yo creo que se nota en la calle, pero teníamos que dar un paso más y ese paso más lo conseguíamos y teníamos un presupuesto", ha explicado.

Escribano ha señalado que fueron negociaciones "muy discretas" que dieron a conocer cuando ya tenían todos "los puntos claros". "Tiene mucho que ver las personas en cada en cada ciudad (...) Creo que durante la oposición ambos partidos hicimos oposición al anterior alcalde socialista que tenía mayoría absoluta y que además fue presidente de la Federación de Municipios de Madrid, que usó siempre contra la Comunidad de Madrid en el insulto constante y que eso nos trajo nada bueno para Arganda", ha recordado. Así, ha subrayado que durante años hicieron "un trabajo conjunto" y llegado el momento pusieron "por delante los intereses" de Arganda del Rey.

Sobre la posibilidad de repetir como alcalde en otra legislatura, el regidor ha afirmado que sí le gustaría y se ve otros cuatro años más al frente del Consistorio. "Ser alcalde era mi sueño de niño. Soy de Arganda de toda la vida", ha expresado.