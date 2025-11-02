El alcalde ve en vivienda "el principal problema" y pide más rutas exprés y desdoble de Carretera de Valencia

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arganda de Rey, Alberto Escribano, (PP) ve en la vivienda "el principal problema" de la ciudad, apuesta pos incrementar la oferta y ha pedido en materia de transporte más rutas exprés, que se sumen al Metro de Madrid, y el desdoble de la Carretera de Valencia para facilitar los accesos a la localidad.

En una entrevista con Europa Press, el regidor ha señalado que a nivel municipal cuentan con dos grandes promociones que se van a entregar "muy pronto" dedicadas al alquiler. "En nuestra mano lo que está es que la oferta", ha señalado.

"Hablaban del derecho a acceder a la vivienda, hablaban de que se aplique la ley, que se supone que tiene que evitar la subida del alquiler, bueno, pues todas esas normas que no facilitan nada ni solucionan nada sino que, como estamos viendo, lo perjudican todo, porque si la situación de la vivienda es ahora la que es, digo yo que algo tendrá que ver el Gobierno de España que lleva ya unos pocos años gobernando y que no está arreglando absolutamente nada", ha valorado.

En concreto, en el municipio ha subrayado que cuando gobernaba el PSOE todas las licencias estaban "bloqueadas". "No se da una sola licencia, no se construían pisos y eso ha cambiado", ha enfatizado, a lo que ha añadido que "está clarísimo" que lo que hay que hacer es construir vivienda.

Considera que la vivienda siempre ha sido un "problema latente" del que hablaban los vecinos pero ahora "no es solo la gente joven" la que lo sufre. "Hay mucha gente a la que de un día para otro le dicen que se tiene que ir de su casa de alquiler porque sabe ese dueño que si lo saca mañana a otra persona y lo alquila de nuevo, pues va a hacerlo por mucho más precio", ha censurado.

En materia de transporte, el alcalde ha insistido en la necesidad de que se desdoble la Carretera de Valencia, algo que "se lleva diciendo desde la Prehistoria" en un problema que considera que se va a acrecentar por la llegada de más ciudadanos a los nuevos desarrollos de Los Berrocales o Los Ahijones.

"Da igual la hora y el momento del día, es un problema, porque el que lo conozca ve que termina en un embotellamiento de dos carriles y así llega ya hasta prácticamente Castilla-La Mancha. Entonces yo creo que el principal problema que tenemos a día de hoy es ese, que existe hoy y que va a agravarse todavía más en los próximos años por cuestiones naturales y que van a llegar a vivir a esa zona muchísima gente y no estamos preparados para absorber en la carretera esa cantidad de gente", ha indicado.

MÁS EXPEDICIONES, TAMBIÉN PARA EL CORREDOR DEL HENARES

Sobre el transporte público, ha subrayado que en el nuevo mapa concesional de la Comunidad de Madrid ya se contemplan más rutas exprés, que ve necesarias porque hasta ahora prácticamente se conservaban las mismas líneas urbanas e interurbanas que cuando eran "la mitad de habitantes". "Necesitamos nuevas expediciones con la capital y también con todas las ciudades de alrededor. Arganda y la zona del Corredor de Henares ha estado muy mal conectada siempre porque no hemos hecho vida hacia allí", ha subrayado.

Como ejemplo, ha citado que un estudiante que quiere ir de Arganda del Rey a Alcalá de Henares, que en coche o en autobús podría ir de forma ágil, "prácticamente se ve obligado a ir hasta Puerta de Arganda en Metro y coger la Renfe hacia Alcalá o Guadalajara". "Y eso es lo que se arregla en el nuevo mapa que no todo es tan radial", ha señalado.

Otro de los problemas que detecta Escribano se encuentra en las obras del intercambiador de Conde de Casal por la parada que se ha trasladado de los autobuses interurbanos. "Iban a Conde Casal y nosotros ahora actualmente estamos yendo a Pavones para ir desde Pavones directamente a la Línea 9. Entonces, claro, eso ha provocado que hay más gente que va en el Metro", ha detallado.

A nivel educativo, ha subrayado la puesta en marcha del IES Eduardo Capa. "Mientras el anterior Gobierno ponía pancartas en el Ayuntamiento y convocaba manifestaciones con la camiseta verde, escondieron durante casi un año la petición de licencia de la Comunidad de Madrid en un cajón", ha criticado.

También se acaban de adjudicar las obras de reforma integral del colegio público Carretas, el más antiguo de Arganda de Rey, con "décadas de historia". "Es señal de lo que queríamos hacer, que era cambiar el sistema de obras en los colegios de mantenimiento. En vez de destinar muy poquito a cada colegio, bueno, pues destinar toda esa cantidad, que en este caso son más o menos 300.000 euros, a una obra de reforma integral que se hará, que ya ha sido adjudicada, pero que se tiene que hacer en verano de este curso escolar y que yo creo que va a ser un cambio importante".

Ha explicado que se trata de un colegio que parece de la serie 'Cuéntame' y que todas las instalaciones con las que cuenta son "de una época pasada". "No sirve de nada cambiar tres ventanas cada verano que es lo que se venía haciendo si tenemos lo que es la infraestructura completa que no está acorde", ha explicado.