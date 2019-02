El alcalde de Coslada ve un "tufo político" en la petición de Fiscalía de abrirle juicio a 3 meses de las elecciones

Publicado 18/02/2019 15:14:20 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, ve un "tufo político más que jurídico" en la petición de la Fiscalía de Alcalá de Henares al juez de Instrucción número 3 de Coslada de abrirle juicio oral por un delito contra el patrimonio histórico por supuesta omisión y prevaricación urbanística por el 'caso Calvario', reclamando una solicitud de condena de tres años y nueve meses de prisión.

En una rueda de prensa, Viveros ha mostrado su "sorpresa" por la información, porque ha señalado que ni él ni lo otros tres investigados en la causa han tenido conocimiento de la solicitud del fiscal por sus abogados. "Me parece una falta de respeto e intolerable que estas cosas ocurran, que presuntamente la Fiscalía esté filtrando y se hayan filtrado documentos cuando no los tienen los propios interesados porque está generando una indefensión", ha añadido.

El alcalde de Coslada y también candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones de mayo ha recordado que en otro momento del proceso la Fiscalía pidió su archivo. También ha informado de que además del recurso de reforma ya presentaron otro en la Audiencia Provincial, para que sea con vista y de manera presencial.

"En la vida no existen casualidades y aquí hay dos elementos importantes. De tiempo y forma. Las formas es que nos enteremos antes por los medios, lo que está generando una injusticia y una indefensión. Y el tiempo es que esto ocurra a tres meses de las elecciones, cuando soy alcalde y me presento a la reelección, cuando hay algún sondeo que nos da bastante bien. En las casualidades no creo. Esto tiene un tufo político más que jurídico", ha dicho.

La investigación se instó por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente por la "concesión" en 2010 de una licencia de construcción de un centro comercial sobre los yacimientos prehistóricos en la zona conocida como 'El Calvario', en una parcela de unos 30.000 metros cuadrados de Coslada.

Viveros ha explicado que el otorgamiento de licencias es un acto reglado, que cuando se presentan a la Junta de Gobierno y vienen con todos los informes preceptivos favorables "se vota" y que en este caso se votó "por unanimidad". "Se trata de un otorgamiento de una licencia con todos los informes. De no haberlo hecho estaríamos prevaricando. Cualquier persona con conocimientos jurídicos sabe que una Junta de Gobierno es de forma colegiada. Salió por unanimidad con los informes favorables", ha insistido.

PETICIÓN DE LA FISCALÍA "TREMENDAMENTE INJUSTA"

Por eso, no entiende la petición de Fiscalía, que le parece "tremendamente injusta". "Fundamentan en indicios el que yo tenía una intencionalidad, de que viniera una superficie comercial cuando el convenio de permuta de obra futura y modificación del plan general se hizo antes de que fuera yo concejal y alcalde y el convenio urbanístico se firmó un año antes, el 22 de junio de 2006, un año antes de que yo entrara", ha relatado el regidor, que no entiende cómo los ediles de las anteriores juntas de Gobierno no están imputados.

"Nadie puede ignorar lo que no ve. Hemos presentado toda la documentación, en el periodo que yo no viví en Coslada, donde hubo dos procesos por Ecologistas y otro por un grupo cuyo concejal quien también está investigando. Estuvo en sede judicial y si los tribunales o la Comunidad sabía que presuntamente había restos arqueológicos habrían actuado. Pero tenían tanto conocimiento como nosotros, es decir, ninguno", ha proseguido.

Por todo ello, le parece "tremendamente injusto" lo ocurrido porque "esto no se está haciendo a Ángel Viveros, sino a una persona que es alcalde y candidato del PSOE en Coslada". "Aquí un tufo político y me reservo todas las acciones para emprender. Es muy fácil señalar, difamar y calumniar y nadie va a resarcir mi honor, ni la imagen del partido y de mi familia. Me parece tremendamente injusto porque detrás de cada político hay gente y familia, y hay sentimientos", ha exclamado.

Por último, el primer edil cosladeño ha mostrado su "absoluta confianza" en la Justicia y en la Audiencia Provincial. "Los procesos judiciales se saben cuando empiezan pero no cuando terminan, pero confío en los tribunales de la Justicia. Pero les hablo mirando a la cara diciendo que somos todos los miembros de la Junta de Gobierno inocentes, porque siempre otorgamos la licencia con todos los informes favorables", ha reiterado a los periodistas.