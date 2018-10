El alcalde de Fuenlabrada reclama una estrategia anticontaminación global porque Madrid "no puede tomar decisiones" sola

Publicado 17/02/2018 11:34:56 CET

Cree que Cifuentes es la "mala estudiante" que deja todo para el final: "Va a ver muchas primeras piedras en 2019"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, reclama a la Comunidad una estrategia de movilidad y anticontaminación "global" porque entiende que el Ayuntamiento de Madrid "no puede tomar decisiones de forma unilateral" y se debe tener en cuenta a la "primera y segunda corona" de la región.

"El termino municipal es sobre el suelo del municipio, no es aéreo y la contaminación del aire perjudica a todos los municipios", ha resaltado en una entrevista con Europa Press, donde ha indicado que por esto "no se puede hacer un plan estratégico que limite la contaminación en Fuenlabrada".

"Por eso, echo de menos un plan de la Comunidad... No puede tomar decisiones el Ayuntamiento de forma unilateral. Me parece bien que no deje acceder a vehículos privados o que hable de aparcamientos disuasorios pero ¿dónde están?", se ha preguntado el nuevo regidor, que quiere poner el debate sobre la mesa pero "nadie se ha puesto en contacto" con ellos "para hablarlo".

En este sentido, Ayala ha insistido en que "tiene que haber una estrategia global, de todos los municipios, no solamente del Ayuntamiento de Madrid, sino sobre todo, de la primera y segunda corona de la Comunidad".

A este respecto, Ayala ha reconocido que le hace "mucha gracia" cuando se mete en el debate todo lo que tiene que ver con el acceso de los vehículos a Madrid y "no nos paramos a pensar en tener un transporte público potente, un Cercanías potente, una línea de Metrosur interesante".

Y es que se ha quejado de que con los "problemas en infraestructuras de Cercanías como nunca ha sucedido, porque eran modélicas a nivel europeo" o la paralización de una parte de la línea de Metrosur, "lo que se potencia es el uso del vehículo" y eso, a su juicio, "responde a la falta de un plan estratégico. "Lo que perjudica a Madrid, perjudica a los municipios", ha apostillado.

Precisamente, de Cercanías ha resaltado los retrasos y la falta de accesibilidad en la C-5, que conlleva que las personas con movilidad reducida no puedan acceder a la estación. "Lo hemos puesto en conocimiento de la Comunidad y no nos han dicho nada", ha lamentado Ayala.

En cuanto a Metrosur, ha explicado que el corte que se hará en verano afectará a 70.000 personas, no solamente de Fuenlabrada, y ha puesto el acento en que sólo llevan 15 años con el Metro, es "reciente y muy nuevo" pero, sin embargo, tiene "deficiencias". "Es la cuarta vez que se corta para hacer reparaciones... no sé si es por el mantenimiento pero cada vez que se corta, genera problemas a los vecinos", ha apuntado.

Sobre las líneas de autobús, desde Fuenlabrada reclaman lanzaderas directas para conectar de forma más rápida con Plaza Elíptica o con Atocha. "Si no tenemos un plan integral estratégico de las comunicaciones, difícilmente vamos a solventar los problemas de contaminación que tenemos", ha advertido de nuevo.

CARTA A CIFUENTES

Este y otros aspectos son los que quiere valorar con la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a la que envió una carta al lunes siguiente de su investidura y a día de hoy no ha recibido respuesta. Ayala entiende que tiene que tener "otras cuestiones en su agenda y hay que dejar un margen de maniobra" pero después de 15 ó 20 días de cortesía, espera poder conocerla pronto para "mostrarle la disposición del Ayuntamiento y trabajar en pro de una Comunidad de Madrid mejor".

También quiere reclamarle "lo que debe" a Fuenlabrada. De hecho, ha recordado que de los 6,9 millones que se les adeudaba, Ayala ha explicado que se hicieron "algunos pagos" que tenían que ver con el PRISMA pero siguen "manteniendo una deuda en cuanto a inversiones y servicios que se deben prestar en la ciudad".

De este modo, ha hecho referencia al anillo que une los nuevos barrios con la ciudad, sobre la M-506, el centro de salud del barrio del Hospital y el colegio del barrio de El Vivero. "Tengo la percepción de que en el 2019 veremos mucha primera piedra pero no parece de recibo", ha señalado en este sentido.

Ayala ha defendido que él viene de la "cultura de Manolo Robles", su antecesor, y lo que ha aprendido de él es que "cuando uno gana las elecciones, al día siguiente está en campaña electoral y tiene que estar trabajando".

"Me da la sensación de que Cristina Cifuentes es como la mala estudiante, el último día pues se pone a estudiar y hay que estudiar a lo largo de toda la legislatura y cumplir con los compromisos que tiene con la ciudad", ha añadido Ayala, que cree que Cifuentes "tiene abandonados a los municipios".

"Tenemos una presidenta de imagen, que se preocupa más de ir a los programas de televisión que de atender a los municipios", ha considerado Ayala, que no cree que haya "una especial desatención a los municipios gobernados por el PSOE". "Es verdad que a los alcaldes del PP le va a costar más decirlo pero tenemos una Comunidad que prácticamente no hace inversiones en instalaciones públicas y hay que denunciarlo", ha dicho.

En su opinión, hay "una situación de conflicto entre lanzar" la "imagen mediática" de Cifuentes en cuanto a lo que está sucediendo con la corrupción, pero, por otro lado, "poca dedicación, poco visitar a los municipios e invitar a alcaldes a buscar soluciones". "Y al final, es lo que demandamos porque tenemos problemas", ha concluido.