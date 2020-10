Alcalde hace un "llamamiento de socorro" a Arrimadas para poner orden en el "desaguisado" de la Comunidad

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha hecho "un llamamiento de socorro" a Inés Arrimadas para que, como líder de Ciudadanos, ponga "orden en el desaguisado" que hay en la Comunidad de Madrid "que no sé dónde nos va a llevar".

"Cuando alguien que pertenece a otro partido hace una llamada a un líder de otro partido quiere decir que estamos tan mal, tan mal que necesitamos que Arrimadas tome cartas en el asunto no sé si con una moción de censura o llamando a filas a sus representantes en la Comunidad de Madrid", ha señalado Ayala en declaraciones a Europa Press Televisión.

El alcalde de Fuenlabrada ha apuntado la necesidad de que los socialistas de Madrid "intenten generar el cambio" y aunque ha señalado que "lo mejor sería un candidato del PSOE que para esos hemos ganado las elecciones", en estos momentos "necesitamos que esto vuelva a un cauce normalizado".

Ayala ha hablado de la necesidad de que la región tenga "un gobierno sensible que sepa a lo que se está enfrentando y cualquier cosa es mejor que el PP" y por ello ha insistido en que Arrimadas "tiene que dejarse de estrategias políticas, de dónde gobierna en coalición, saltar a la arena política en Madrid y poner orden en este desaguisado que no sé donde nos va a llevar".

En este sentido, ha pedido agilidad a Ciudadanos porque en su opinión, cada día que pasa el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado "que va de la mano de Ayuso, pierde opciones para ser un buen candidato" a la presidencia de la región.

El alcalde de Fuenlabrada ha reconocido que el enfrentamiento entre Gobierno central y regional no ha sido un espectáculo gratificante, "es cierto que dos no discuten si uno no quiere y que la negociación ha sido compleja pero ha habido ciertas deslealtades en la Comunidad de Madrid que no corresponden al momento", "indudablemente tenía que haberse dado una imagen más colaborativa y se ha dado la contraria", ha señalado.

DESCONCIERTO EN LA CIUDADANÍA

Ayala ha asegurado entender el sentimiento generalizado de enfado y desconcierto de la ciudadanía, pero cree que las medidas de restricción a la movilidad que puso en marcha el gobierno el pasado viernes "son más fáciles de cumplir y ayudarán mucho más a cortocircuitar las cadenas de contagio que las medidas que se impusieron por parte de la Comunidad de Madrid".

Sin embargo todas esas medidas penden ahora de un hilo, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene de plazo hasta el miércoles para ratificar las restricciones acordadas.

En este aspecto Ayala ha criticado esta judicialización ya que en esta situación "las medidas tienen que ser rápidas y ese recurso lo que hace es ralentizarlas".

ALTO NÚMERO DE CONTAGIOS EN FUENLABRADA

Para el alcalde de Fuenlabrada el alto número de contagios de su municipio se debe a varios factores "cuando los rebrotes eran mínimos no se pusieron los rastreadores necesarios ni se reforzó la atención primaria, tampoco ha ayudado el perfil de población con muchísima movilidad a Madrid que utiliza el transporte público", a ello se une que Fuenlabrada es una de las ciudades de Madrid e incluso de España con mayor número de población joven "que son los que en momentos determinados más puede llegar a incumplir las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias", ha indicado Ayala.

Desde el Ayuntamiento esperan que el Gobierno regional cumpla con su palabra y no se demore a la hora de iniciar los test masivos prometidos en la localidad. "Cuando nos confinaron hace 15 días nos dijeron que la estrategia para aliviar los contagios era hacer test masivos y hoy la única certeza que tenemos son los espacios que hemos cedido a la Comunidad de Madrid para hacerlos pero no tenemos fechas ni protocolos de actuación", ha señalado.

"No quiero pensar que lo que antes era necesario, ahora con una estrategia implantada por el gobierno lo vayan a retardar o no lo vayan a realizar", ha finalizado.