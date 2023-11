Alcalde de Móstoles aboga por aumentar vivienda, ampliar ZBE y no ve prioritario un servicio de alquiler de bicis

Admite que un Bicimad requiere un estudio riguroso y no es una prioridad ahora, primero estudian extender la ZBE



MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), aboga por aumentar la oferta de vivienda en el municipio con proyectos como el Plan Vive, sin que ésta tenga que ser regularizada a través de medidas como la declaración de zona tensionada, pero subraya la necesidad de contar con equipamentos y dotaciones antes de impulsar desarrollos.

En este sentido, en una entrevista concedida a Europa Press, ha incidido en que la vivienda es precisamente una de las tres cosas que demandan los jóvenes, además del trabajo y el ocio, por lo que el hecho de haber conseguido desbloquear el Plan Vive "en muy poco tiempo" es un "avance importante para la ciudad".

"Nosotros hemos sido capaces de desbloquear las licencias del Plan Vive en un mes, lo que el anterior equipo de Gobierno no fue capaz de hacer en dos años. Eso es una apuesta directa a la vivienda para nuestros jóvenes", ha destacado.

PAU-4: VIVIENDA Y DOTACIONES

No obstante, en relación al proyecto de 555 que hay planeadas construir en el barrio Pau-4 (Móstoles Sur), el primer edil ha explicado que en este tipo de planificaciones el Gobierno local tiene que velar porque se respeten dos cuestiones: la generación de vivienda y que ésta no colapse la habitabilidad de la zona.

De hecho, los vecinos de esta parte de la ciudad lo que reclaman realmente son más equipamientos y dotaciones diversas (centros educativos, deportivos y culturales) y distintas mejoras en el transporte, entre otras cuestiones.

En este sentido, Bautista ha asegurado estar "absolutamente de acuerdo con ellos", recalcando que lo que hizo el anterior equipo de Gobierno "fue transformar los espacios dotacionales para construir viviendas", algo que él dice rechazar. "Está muy bien construir viviendas, porque hacen falta en Móstoles, pero tú no puedes levantar viviendas si ahí no tienes espacios deportivos, por ejemplo", ha manifestado el primer edil.

Por ello, según ha detallado, están en negociaciones con la empresa, "reunidos con Avintia", para ver las posibilidades existentes con el fin de que no se ejecute la torre de 17 pisos, tal y como está prevista en la planificación.

Subraya, además, que, para dar respuesta a los vecinos, su Gobierno tiene la intención de levantar un centro deportivo en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados y un centro cultural que albergue la que será la sexta Junta de distrito.

ZBA Y ALQUILER DE BICIS

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de implantar en la localidad un sistema de alquiler de bicicletas y/o patinetes eléctricos al estilo de Bicimad, el alcalde ha reconocido que no es prioridad ahora mismo, que primero están estudiando el poder aumentar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ya tiene el municipio.

"Nosotros ya cumplimos con las necesidades que nos han marcado, pero queremos extender esto. Estamos trabajando para hacerla mucho más grande. El tema de Bicimad, sí, pero no es una prioridad de inicio de legislatura. Lo llevamos en el programa electoral pero lo que queremos primero es aumentar esa zona libre de emisiones y posteriormente implementar un servicio similar al Bicimad, bajo un estudio riguroso", ha concluido.

En cuanto al transporte, Bautista ha rechazado que la cesión de Cercanías a las autonomías sea una solución a los problemas que vive la red, especialmente en Madrid, y que ha criticado en reiteradas ocasiones.

RECHAZO AL TRASPASO DE CERCANÍAS

"La solución podría pasar porque no sean de Pedro Sánchez y las competencias las asuma Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo", ha apuntado. Considera que no es la "solución" que otras administraciones vayan asumiendo competencias mientras el Gobierno central "se las quita" pero "no da el dinero". Esta cesión es uno de los puntos del acuerdo de Pedro Sánchez con ERC, que los Rodalíes pasen a la gestión de la Generalitat.

Para el regidor mostoleño la clave debería ser que "cada uno asuma sus competencias" y que se haga "bien". Cree que el mantenimiento de la red de Cercanías en Madrid es deficiente y ha ejemplificado esto en que "un porcentaje elevadísimo" de sus vecinos tienen que madrugar a diario porque no saben si funcionará ese día o "estará averiado".

"Yo me jacto de que tengo la peor estación de la Comunidad de Madrid, que es la de Móstoles-El Soto, que lleva sin invertir la intemerata y no se puede pasar de un lado al otro si tienen algún tipo de problema motriz, no hay ningún tipo de accesibilidad... Es un auténtico disparate", ha proseguido Bautista. Cree que el problema es que el Gobierno central no "ejecuta" estas competencias y que la clave es "la misma que en España, Pedro Sánchez".