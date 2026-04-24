El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), presentará una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulneración del honor tras aprovechar la Junta Local de Seguridad de la ciudad para hacer declaraciones sobre el presunto caso de acoso sexual del primer edil a una exconcejal.

Durante la Junta Local de Seguridad, Bautista ha reprochado a Martín que utilice una "reunión institucional" centrada en seguridad ciudadana para lanzarle ataques personales, apuntan fuentes municipales, que tachan de "vergonzoso" que se instrumentalicen instituciones con fines políticos.

Bautista considera por tanto que la prioridad de este encuentro debería haber sido abordar la seguridad de la ciudad y no "desviar el foco hacia cuestiones judiciales", por lo que considera "inadmisible" la actuación del delegado del Gobierno, contra quien se querellará por intromisión al honor y uso partidista de un órgano institucional.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha respondido a esta noticia deslizando ante los medios de comunicación que Bautista "bastantes explicaciones tendrá que dar" a la Justicia "como para querer empezar los procesos" de presentar una querella en su contra.

EL DELEGADO EXIGE SU DIMISIÓN

La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admitió recientemente la querella interpuesta por una exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el primer edil y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Aunque Bautista descartó dimitir tras conocerse la admisión a trámite, el delegado del Gobierno ha exigido en reiteradas ocasiones que diera un paso al lado. De hecho, así lo ha vuelto a repetir en el marco de la Junta Local de Seguridad celebrada a primera hora de este viernes y que ha catalogado de "excepcional" por "producirse en unas condiciones en las que nunca tuvo que producirse".

"Desafortunadamente el alcalde de Móstoles sigue sin dimitir pese a estar en la situación en la que todos conocemos que se encuentra, por haber sido denunciado por presunto acoso laboral y sexual, y además haber pasado estos meses amenazando, insultando y mofándose de una denunciante de acoso sexual y laboral", ha manifestado Martín.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha responsabilizado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y a la presidenta autonómica y líder de los 'populares' madrileños, Isabel Díaz Ayuso, por mantener en el puesto a Bautista. "Son cómplices absolutos de lo que está pasando", ha reprochado.

"Es impresentable que alguien en su situación esté copresidiendo una junta de seguridad. Porque es un insulto a las ciudadanas de Móstoles y a las madrileñas el que la señora Ayuso esté sosteniendo al alcalde", ha remachado.

SEGURIDAD EN MÓSTOLES

Respecto a los temas abordados en la Junta Local de Seguridad, Martín ha detallado que se ha tratado el dispositivo de cara a las fiestas municipales y se han repasado los datos de criminalidad en una ciudad "cada vez más segura".

"Vamos a seguir comprometidos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la seguridad de los vecinos y vecinos de Móstoles", ha remachado Martín, destacando los datos de delincuencia en la ciudad y los buenos datos de la región en 2025.