Alcalde de Pinto construirá un aparcamiento subterráneo en el centro para recuperar su actividad comercial

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), ha reafirmado su compromiso de construir un aparcamiento subterráneo en el centro histórico para recuperar su actividad comercial y para "no condenar" a los vecinos que no tengan un coche ecológico a "no poder disfrutar de visitar los encantos de esta zona de la ciudad".

En una entrevista en 'Canal 33 TV', recogida por Europa Press, Aguado ha señalado el grave problema de movilidad que sufren en el centro, sobre todo después de que el anterior Gobierno socialista "suprimiera 400 plazas de aparcamiento y creara una zona de bajas emisiones que cubría todo el centro sin ningún tipo de estudios".

"Así no se hacen las cosas. Hay que poner soluciones para la movilidad de los vecinos y por eso creemos que la construcción del aparcamiento subterráneo es fundamental. Estudiaremos indicadores de calidad del aire sin 'putear' al vecino, que prefiere ir a un centro comercial porque no encuentra aparcamiento en el casco histórico", ha manifestado.

DOS NOTICIAS POSITIVAS

Durante la entrevista, el regidor pinteño dio dos noticias positivas para los vecinos. La primera, la recuperación de la titularidad del centro municipal de cultura, que fue una instalación emblemática de la ciudad y uno de sus motores culturales. Sin embargo, cerró en 2009 por deficiencias graves, pero gracias al programa regional de inversiones de la Comunidad de Madrid, con 3 millones de presupuesto, se ha rehabilitado.

La otra noticia es que las obras de construcción de la estación de La Tenería de Pinto comenzarán en el primer trimestre de 2004, con un coste de unos 10 millones de euros, según le informaron representantes de Adif en una reunión mantenida esta misma semana.

"Los vecinos llevan esperando más de 20 años, ya que este apeadero estaba proyectado en el PGOU de 2001. Es un proyecto que ha sufrido altibajos, con cancelaciones en el Gobierno de Zapatero. Con los fondos europeos hemos logrado impulsar que el Ministerio lo ponga encima de la mesa. Ahora está en proceso de licitación y esperamos pronto contar con una estación moderna, que va a dar servicio no solo a la zona norte de Pinto, sino también a vecinos de San Martín de la Vega y de la zona industrial de Getafe", ha apuntado.

LA LEGISLATURA "DEL DIÁLOGO Y EL CONSENSO"

En su visita a 'Canal 33 TV', Salomón Aguado ha prometido que será la legislatura del "diálogo y el consenso" con todas las fuerzas políticas, pero también con los vecinos, comerciantes, hosteleros y asociaciones de la ciudad. "Como alcalde estoy obligado a estar al servicio de los vecinos, que me tengan de aliado", ha subrayado, poniendo como ejemplo la creación de las Concejalías de Barrio para que los ciudadanos planteen a su representante municipal sus inquietudes pero también de propuestas.

Un diálogo que especialmente tiene que emprender en cada paso con Pinto Avanza, con el que el PP comparte gobierno en Pinto. "El objetivo es conseguir el mejor resultado para los vecinos. Hemos aparcado nuestras diferencias que había para recuperar Pinto, para que los vecinos recuperen el orgullo de ser de Pinto, que tras los 8 años de gobiernos de izquierdas se había perdido", ha apostillado.

El alcalde quiere también contar con una oposición "constructiva y leal". Y por ello ya está hablando con el antiguo equipo de Gobierno socialista sobre el "desequilibro presupuestario de más de 3 millones de euros para hacer el pago de suministros eléctricos" con el que se encontraron, "una sorpresa desagradable".

MEJORA EN LIMPIEZA

Otro de los ejes de su mandato, ha señalado el alcalde, será mejorar la limpieza del municipio, la jardinería, la iluminación de parques y jardines y el mantenimiento de los edificios. "Pinto había dejado de ser el municipio seguro, limpio y cuidado", ha indicado.

Aguado también quiere incrementar en agentes la plantilla de la Policía Municipal para llegar a 100 y dotarles de mejores medios materiales, como chalecos antibalas actualizados, pistolas táser y cámaras de vigilancia, "cuyo mantenimiento había dejado de pagar el anterior Gobierno". Asimismo ha pedido a la Delegación del Gobierno que aumenten los medios materiales y humanos del Puesto Principal de la Guardia Civil en Pinto.

Por último, el regidor pinteño ha animado a todos los madrileños a visitar y descubrir las propuestas culturales del municipio como la Torre Éboli, cuyas visitas ya se han recuperado, o la belleza de su casco histórico, con su plaza castellana de cuadro angular. También ha recordado que es un punto de referencia para los autocaravanistas, "que tienen en Pinto un lugar seguro para la estancia".