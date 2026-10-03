El alcalde de Pinto recibe el alta hospitalaria y continuará su recuperación antes de retomar sus funciones

Archivo - El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP)
Archivo - El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP) - AYUNTAMIENTO DE PINTO - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 14:39
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MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir hace dos semanas un accidente cerebrovascular y continuará su recuperación hasta obtener el alta médica definitiva.

Después, retomará "progresivamente" su actividad institucional siguiendo las recomendaciones de los facultativos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Mientras dure su recuperación, el primer teniente de alcalde, Francisco José Pérez García, continuará ejerciendo las funciones de la Alcaldía con el apoyo del equipo de Gobierno, "para garantizar el normal funcionamiento de los servicios municipales".

Aguado ha agradecido públicamente las muestras de cariño, preocupación y apoyo recibidas durante estos días por parte de vecinos, instituciones, entidades, personalidades y medios de comunicación.

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento por la atención y la profesionalidad del equipo sanitario del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) del Hospital Universitario de Getafe que le ha atendido.

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