El alcalde de Valdemoro inicia una campaña para pedir un "tren digno" y que el municipio "no sea la Cenicienta de la C3"

Publicado 18/02/2018 12:44:12 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos, ha afirmado este domingo que tras el rechazo de Ciudadanos y PP, PSOE, IU y proyecto TUD iniciarán una campaña este lunes para pedir en "tren digno" y que el municipio "no sea la Cenicienta de la C3" de la Red de Cercanías.

Así lo ha indicado el regidor en declaraciones a los periodistas antes de la celebración del Comité regional socialista, donde ha indicado que "el pueblo de Valdemoro necesita un tren digno ya", que "no basta con mejorar sólo la línea C3", porque están dando un servicio diario a 100.000 habitantes.

"Esto es un pueblo en crecimiento, por tanto vamos a necesitar mas infraestructuras ferroviarias y tenemos dos cuestiones básicas: que se arregle la C3 de una vez por todas y que Valdemoro, pensando en un plan de infraestructuras de futuro, se conecte con la C4", ha solicitado el alcalde.

Así, Faraldos ha señalado que mañana inician la campaña en la cual van a sacar al Ayuntamiento a la calle y a los vecinos, "para que defiendan que su municipio necesita un tren digno para poder ir a sus centros de trabajo, para poder ir a estudiar".

"No puede ser que se siga maltratando a la zona sur y no puede ser que Valdemoro siga siendo la cenicienta de la C3. No puede ser que no esté considerado en un plan de infraestructuras al futuro como se merece", ha concluido el regidor.