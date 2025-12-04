La alcaldesa de Velilla reclama a la Comunidad un colegio público, urgencias 24 horas y soluciones al tráfico de la M-20

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE) - CANAL 33

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE), repasó anoche la situación del municipio, sus proyectos en marcha y las prioridades que reclama a la Comunidad de Madrid, entre ellas la construcción de un colegio público, la implantación de urgencias 24 horas y soluciones al tráfico en la M-208 y los accesos a la R-3.

En una entrevista en Canal 33 TV recogida por Europa Press, Alcázar describió a Velilla como un municipio "dinámico" con muchas actividades" y, ante la cercanía de la Navidad, también "divertido", señalando que el ambiente del municipio combina actividad institucional y ocio festivo.

En su tercera legislatura, la alcaldesa defendió un balance económico "muy positivo" y explicó que, tras solicitar un préstamo de dos millones de euros a diez años por los efectos del temporal de Filomena, "han pasado tres años y ya se va a amortizar en breve".

PROYECTOS EN MARCHA

Sobre las obras en marcha, destacó la remodelación de la Plaza de la Constitución, que calificó de "súper importante y muy visual". Una actuación que busca hacer la plaza "más accesible, nueva y más diáfana", justificando la retirada del banco corrido y de la fuente por motivos de accesibilidad y mantenimiento.

Alcázar indicó que la escultura de las tres culturas se mantiene y que los árboles retirados se han trasladado a las lagunas, donde serán sustituidos por nuevos ejemplares. Y avanzó que la obra debería acabar a finales de enero o principios de febrero de 2026.

La regidora también repasó actuaciones en mayores, recordando que dirige esa Concejalía y que ha impulsado viajes al extranjero, actividades y dinámicas más allá de los talleres habituales. Subrayó su decisión de cubrir parques con sombras por el impacto del cambio climático y su objetivo de mejorar la accesibilidad en edificios y calles.

En materia de igualdad, Alcázar recordó que 2025 está siendo un año "dramático" por las muertes de mujeres y los ataques al colectivo LGTBI, y defendió que los municipios "por pequeños que sean" deben seguir trabajando para lograr la igualdad.

La primer edil velillera enumeró otras actuaciones como el nuevo mercadillo del sector 23, la futura zona comercial --donde se instalará una conocida hamburguesería, un supermercado y un hotel pequeño- y las viviendas en alquiler previstas en ese ámbito, que acoge a cerca de 4.000 vecinos y requiere más servicios.

Sobre el hogar del mayor, explicó que el edificio se construyó en 2007 y nunca abrió, por lo que el Ayuntamiento lo está adecuando para ofrecer podología, fisioterapia, peluquería, comedor con menús diarios, pistas de petanca y aparatos de gimnasia. Su previsión es que esté operativo "antes del verano o septiembre" de 2026.

Respecto al plan de acerado, Alcázar anunció que será "la obra estrella de 2026", dirigida a renovar las aceras en peores condiciones, aprovechando que el municipio ya amortizó el préstamo anterior destinado al asfalto.

En vivienda, detalló que Velilla tiene muy poco suelo municipal disponible, pero que el Consistorio busca "al menos un par de suelos" para vivienda asequible destinada a jóvenes. También trabaja con el Ministerio de Vivienda en un proyecto sobre un suelo del Sareb para vivienda protegida de venta.

Se refirió igualmente a las promociones del plan Vive que construye la Comunidad de Madrid con fondos Next Generation, cuyo fin de obra está previsto "antes de que acabe 2026", aunque insistió en que la información sobre plazos debe consultarse en la página web.

PETICIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID

A continuación, la alcaldesa de Velilla lamentó no haber sido recibida por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en los años que lleva como alcaldesa, pese a solicitar varias reuniones. Además, recordó que ofreció a la Comunidad 40.000 metros cuadrados en el sector 23 para un colegio público de 0 a 18 años y que esta propuesta no está en los Presupuestos regionales de 2026.

En materia sanitaria, Alcázar denunció que el municipio comparte pediatra con Mejorada del Campo, lo que genera "confusión" a las familias sobre dónde deben acudir cada día. Y reiteró su demanda de urgencias 24 horas, asegurando que la Consejería de Sanidad sostiene que "no hay suficientes habitantes", postura con la que discrepó.

La regidora de Velilla de San Antonio también explicó que mantiene reivindicaciones en movilidad, como un acceso directo desde el sector 23 a la R-3, el desdoblamiento de la M-208 y una conexión entre la llamada "carretera fantasma" y la M-207 mediante una rotonda. Y señaló que la directora general de Carreteras tomó nota de las peticiones, pero insistió: "Hay que querer hacerlo".

Por último, Antonia Alcázar describió las conocidas lagunas de Velilla como un "enclave destacado del municipio". De hecho, subrayó que estos paisajes forman parte esencial de la identidad local y acompañan muchas de las actividades que se organizan a lo largo del año, dentro de un municipio que, según afirmó, vive con intensidad tanto su programación cultural como la vida social en estas fechas previas a la Navidad.