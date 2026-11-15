El alcohol, "una de las drogas más normalizadas" por las que se pide tratamiento en Proyecto Hombre Madrid

Archivo - Recursos de alcohol, botellas, bebida - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcohol sigue posicionándose como "una de las drogas más normalizadas" para las que se solicita tratamiento en Proyecto Hombre Madrid.

Se trata de la segunda sustancia que más demandas genera, solamente por detrás de la cocaína, tal y como reflejan los datos publicados por la entidad, que apuntan a que cerca del 30% de las llamadas recibidas en su servicio de información y orientación están relacionadas con alcohol. Para el 28,93% del total de las personas atendidas, el alcohol se sitúa como la principal adicción.

Para Pablo Llama, psicólogo en Proyecto Hombre Madrid, estas son "cifras bastante preocupantes". Por ello este domingo, coincidiendo con el Día Mundial sin Alcohol, desde la organización insisten en "la importancia de no banalizar este consumo y visibilizar las graves consecuencias que tiene realizar un uso abusivo o inadecuado".

Según explica Llama en declaraciones a Europa Press, "a un trastorno adictivo no se llega de la noche a la mañana" sino que "se genera un proceso en el que se van normalizando situaciones" hasta el punto en que a las personas que lo sufren "les cuesta mucho tener una conciencia" sobre el problema.

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADULTOS

El alcohol es la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo en España. Según la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) de 2024, realizada por el Ministerio de Sanidad, el 63,5% de la población entre 15 y 64 años ha bebido alcohol en los últimos 30 días y el 10,5% lo hace a diario. Este último tipo de consumo se ha incrementado desde 2022 en 1,5 puntos porcentuales en ambos sexos.

Por edad, la mayoría de quienes beben todos los días superan los 55 años. Otro dato relevante es que el 6% de las personas entre 15 y 64 años de edad presenta un consumo de riesgo.

MÁS MUJERES

En relación a los últimos datos publicados por Proyecto Hombre Madrid, el alcohol es la principal adicción para el 27,77% de los adultos atendidos. En mujeres adultas, este porcentaje asciende al 37,82%. En hombres adultos, ocupa el segundo lugar, con un 25,42%, tras la cocaína, que alcanza el 43,98%.

El psicólogo corrobora este dato y apunta a que, pese a que "casi todas las conductas adictivas históricamente están más ligadas a los hombres", actualmente, "con el tabaco y con el alcohol, ya las mujeres igualan y en muchos casos superan a los hombres". Para Llama esto puede deberse a que "se juzga más a una mujer o se permite más a un hombre", por lo que esta puede sentirse más "estigmatizada" y "tienda a invisibilizar ese consumo".

"El hecho de que cada vez haya más mujeres que acuden a tratamiento puede tener un punto de vista positivo", en el sentido en que "están pudiendo pedir la ayuda que necesitaban".

PREOCUPACIÓN POR EL CONSUMO DE ALCOHOL EN JÓVENES

El alcohol también es la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo entre los menores y jóvenes en España. Según el Ministerio de Sanidad, la edad media del primer consumo en nuestro país se sitúa en los 13,9 años, y más de la mitad de los jóvenes de entre 14 y 18 años (el 51,8%) lo ha consumido en los últimos 30 días.

Entre los menores y jóvenes atendidos en Proyecto Hombre Madrid, el alcohol es la segunda sustancia con mayor prevalencia de consumo problemático en los chicos (27,54%) y la primera en las chicas (49,25%). Unos porcentajes que durante el tratamiento ascienden al 70%.

Esto se debe a que "se minimizan las consecuencias del consumo de alcohol", lo que provoca que la ayuda profesional se solicite en relación a otras sustancias o comportamientos problemáticos, y que sea durante el tratamiento cuando se identifique que también existe un consumo abusivo de alcohol.

Esa normalización del consumo, la baja percepción de riesgo y la elevada disponibilidad de estas bebidas son algunos de los principales motivos por los que estos porcentajes son tan elevados entre jóvenes. "Cuando vemos que entre los 14 y los 18 años la gran mayoría de los adolescentes ya ha probado el alcohol, cuando en teoría a esas edades todavía sería una droga ilegal, pues es como para preocuparse", ha apostillado Llama.

BEBER POR TRISTEZA

En Proyecto Hombre Madrid también preocupa que uno de los principales motivos por los que beben, especialmente ellas, es porque se sienten tristes o deprimidos. El psicólogo señala que, "en la mayoría de los casos, los consumos surgen en un contexto recreativo, probablemente por una búsqueda de sensaciones y un poco también por hacer lo que hacen los demás".

Este proceso de beber por tristeza se puede resumir en que "en un principio se consumiera alcohol para pasárselo bien" hasta llegar al punto "en el que se empieza a consumir alcohol para dejar de pasarlo mal".

De esta manera, desde la entidad inciden en la importancia de seguir realizando acciones de prevención que sensibilicen sobre esta problemática e informen a los menores y jóvenes sobre los peligros que conlleva el consumo de sustancias. Sin obviar a importancia de realizar una intervención temprana en aquellos casos en los que el consumo problemático ya esté presente.

SALUD FÍSICA Y MENTAL

Dejando a un lado la segregación por géneros, al comparar estos porcentajes con los registrados en periodos anteriores, se observa que el consumo problemático de alcohol registra un leve descenso. Sin embargo, sigue siendo la sustancia --junto con la cocaína y el cannabis-- por la que mayor demanda de tratamiento recibe la entidad, según recogen en un comunicado.

Aun así, las consecuencias de un consumo problemático de alcohol son numerosas y van más allá del propio problema adictivo y de su impacto en la salud mental. Por ello, Llama insiste en que "no hay un consumo no dañino de alcohol".

"Cuando existe un trastorno adictivo, quizás lo peor no es lo que se consume, sino lo que se deja de hacer cuando se consume" porque, para la persona que entra en tratamiento, "su vida se queda muy vacía, se quedan muchas horas sin saber qué hacer porque ha llenado mucho espacio y tiempo de su vida con el alcohol", en vez de haberlo dedicado "a tener otras sensaciones y a generar estímulos que le generen autoeficacia", explica.

PROBLEMAS CON LA CONDUCCIÓN

Por primera vez, Proyecto Hombre Madrid ha registrado la relación entre el consumo de alcohol y la posibilidad de tener problemas con la conducción. Según los datos recabados, el 74,6% de los hombres encuestados admite conducir después de haber consumido alcohol, cannabis o cocaína. Un porcentaje que se sitúa en el 42,9% en el caso de las mujeres.

Además, el 72,9% de los encuestados confirma haber tenido algún problema de circulación o accidente habiendo consumido sustancias previamente, y el 42,9% afirma haber tenido consecuencias legales graves, es decir, multas de 1.000 euros, retirada de puntos o juicios penales por delitos contra la seguridad vial.

A pesar de estas cifras, el 84,3% de los afirma que conducir bajo los efectos de una sustancia es peligroso y el 83,3% de quienes han sufrido un accidente reconoce este hecho como una señal de alarma para cambiar.

Desde la entidad también advierten de los riesgos asociados al consumo de alcohol durante el embarazo, que puede afectar al desarrollo del feto y dar lugar al Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), un término que engloba un conjunto de alteraciones físicas, cognitivas y conductuales, y que nos recuerda que no existe una cantidad de alcohol segura durante la gestación.

En Proyecto Hombre Madrid cuentan con servicios específicos para el tratamiento de las adicciones y otros problemas de salud mental dirigido a adultos, menores, jóvenes y sus familias. Si se necesita más información, se puede llamar al 915420271 o escribir un correo electrónico a info@proyectohombremadrid.org.