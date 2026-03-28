Alcorcón estudia demandar a Madrid por el "perjuicio a vecinos" ante el bloqueo de buses a Príncipe Pío por obras de A-5

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, durante una entrevista para Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcorcón estudia demandar al de Madrid por el "perjuicio a los vecinos" al bloquear el acceso de los autobuses regionales a Príncipe Pío por las obras de soterramiento de la A-5.

"Estamos estudiando jurídicamente por la vía de los hechos qué perjuicio, después de un año y pico de cierre, está generando en nuestros vecinos", ha planteado la alcaldesa de Alcorcón en una entrevista con Europa Press.

En la misma, ha recordado que en agosto ya habían advertido de que analizarían la vía judicial en el caso de que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) no emitiera un informe que justificara "la decisión política" tanto de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de no dejar llegar a Príncipe Pío a los autobuses regionales durante las obras de soterramiento de la A-5.

Ahora los vecinos tienen que bajarse en el "apeadero chapucero de Cuatro Vientos" que, según Testa, no reúne "las condiciones mínimas de seguridad para la gente". De hecho, ha deseado que en verano no "ocurra una desgracia". "Yo es lo que le digo al gerente, que no pase nada. Porque al final los únicos responsables van a ser ellos porque lo consienten", ha planteado.

Así, Alcorcón está estudiando jurídicamente "por la vida de los hechos qué perjuicio después de un año y pico de cierre" está generándose a sus vecinos. "Es un perjuicio real. Es un perjuicio de no saber si vas a llegar a trabajo, a la universidad, la salud mental que nos estamos dejando con todo esto. También es una carga saber si vas a llegar a los trabajos y a tus estudios, a un examen", ha planteado Testa, que también cita en esta lista "la pérdida de tiempo que supone los transbordos que están obligando a hacer cuando no es necesario".

Según la alcaldesa, en la última reunión con el Consorcio Regional de Transportes le dijeron que aguantasen "un poquito más que en medio año ya se abre", pero falta el verano que se sumará a al pasado inverno con un "mes y medio de lluvias".

Ha explicado a Europa Press que Alcorcón al estar dentro del Consorcio no puede "actuar" contra esta entidad legalmente y ha apostillado que lo que dice la Alcaldía de Almeida es "que no pueden transitar". "Estamos haciendo esa demanda hacia el Ayuntamiento de Madrid porque es el plan responsable de esta obra y del Plan de Movilidad que no se ha hecho", ha insistido Testa.

Al alcalde de la capital le ha reprochado que además de la ausencia de estos planes cuando quiso ejecutar el soterramiento de la A-5 "no habló con nadie" y se adelantó a los trabajos de la C-5 de Cercanías que estaban proyectándose desde el Gobierno de España y que también afectan a municipios como Alcorcón y Móstoles.

Ante las afirmaciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, de que no es viable que los autobuses regionales lleguen, Testa ha cuestionado por qué los que dependen de la Comunidad no pueden acceder pero los de la Empresa Municipal de Transportes de la capital sí pueden hacerlo. "No hay una cuestión técnica", ha zanjado.

PROLONGACIÓN DE LA L10 DE METRO Y OBRAS DE LA C-5

En materia de movilidad también se ha referido a la petición de prolongar la Línea 10 de Metro de Madrid hasta Móstoles, concretamente hasta Manuela Malasaña, planteando una nueva estación en Ensanchez Sur (Alcorcón).

Candelaria Testa ha reprochado el 'no' del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, a esta ampliación que permitiría dar servicio "miles de personas" que viven "desde hace muchísimo tiempo" en el Ensanche Sur de Alcorcón. "Ni en el corto ni en el medio plazo, con lo cual eso es nunca", ha afeado a Rodrigo.

Frente a ello, ha situado al Ministerio de Transportes del Gobierno de España encabezado por Óscar Puente a quien se le solicitó reformas de la línea C-5 de Cercanías Madrid.

"Nos hemos encontrado más de 1.000 millones de euros sobre la mesa y que la intervención que va a hacer es integral. Es cambiar toda la línea, es introducir trenes de alta capacidad", ha elogiado Testa, que ha puesto en valor que para poder integrarlos se van a tener que acometer obras para incrementar la longitud de las estaciones en 50 metros.

Con el aterrizaje de este nuevo material estima que la C-5 pasará de los 72 millones de usuarios al año a hasta los 100 millones al tiempo que se incrementan "las condiciones de seguridad, de puntualidad y con esa capacidad en la que es la línea de España que más se utiliza" y que mueve, además, a un tercio de los usuarios de Cercanías de toda la Comunidad de Madrid.

"Son dos modelos el del 'no' a los servicios públicos, en este caso del transporte, y el del 'sí' y la apuesta multimillonaria en este sentido que ha puesto encima de la mesa el ministro Óscar Puente, al que no podemos estar más agradecidos desde luego", ha rematado la regidora de Alcorcón.