Almeida aboga por preservar el "modelo Madrid encarnado en políticas del PP" frente al Gobierno central

Publicado 29/01/2020 20:21:13 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abogado, en su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid, por "preservar el modelo Madrid, encarnado desde hace tantos años por las políticas del PP" y que se traduce en "éxito" frente al Gobierno.

A su parecer, el Ejecutivo de Sánchez "no tiene más ideología ni más programa que la permanencia en el poder a cualquier precio". Así, le ha afeado que se quiera reunir con el "condenado" presidente de la Generalit, Quim Torra, o que quiera "autorizar un referéndum".

"Como es un proyecto personal de quedarse en La Moncloa, incluso a costa del interés general de la nación, no va a tener ningún límite, ni ningún escrúpulo ni de tipo democrático ni de tipo político", ha dicho. A su parecer, lo primero que va a hacer el socialista con sus "socios comunistas" es "tratar de desvirtuar" a la autonomía.

Por ello, ha abogado por encarar el curso político con responsabilidad, preservando "una sociedad libre, dinámica, donde prime la diferencia y la diversidad dentro de un marco común". Además, ha defendido la capacidad de "gestión" de su formación.

"No la tienen garantizada con Ciudadanos. La tienen garantizada con Ciudadanos porque es socio del PP. Quienes llevamos durante 25 años gobernando la Comunidad de Madrid y durante 30 años el Ayuntamiento, salvo ese interregno lamentable felizmente superado, somos nosotros", ha remarcado.

La "medalla" de los logros conseguidos, para Almeida, no se la pueden adjudicar "ni la izquierda" ni sus "competidores de la derecha", solo ellos. En este punto, también ha abogado por tener responsabilidad frente a quienes no acaban de entender "que el adversario no está a los lados sino enfrente".

"Tenemos que transmitir que la disgregación del voto del centro derecha es la mejor garantía de permanencia de la izquierda en el Gobierno. Somos los únicos capaces de poder agrupar a todo ese electorado de centro derecha", ha dicho.