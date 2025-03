Almeida, acompañado por Antonio Ledezma, telefonea a María Corina Machado, premiada por "su amor a la libertad"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por quien fuera alcalde de Caracas Antonio Ledezma, hoy exiliado político, ha mantenido una videollamada con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que ha sido premiada por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio Clara Campoamor, compartido por la científica y astronauta Sara García.

El premio del Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo con la celebración mañana del 8M, Día Internacional de las Mujeres, ha reconocido a Machado por "su amor a la libertad, la verdad y la perseverancia", han trasladado fuentes municipales.

Acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y representantes de los grupos municipales, el alcalde ha entregado los Premios Clara Campoamor con los que el Ayuntamiento reconoce a mujeres o entidades con una trayectoria continuada en el compromiso con la igualdad de género.

"La inmensa mayoría de la sociedad estamos a favor de manera radical de la igualdad, la inmensa mayoría de la sociedad queremos llegar a ese objetivo que nos debe ser común a todos y, por tanto, debemos primar todo aquello que nos une y no a veces tanto lo que nos puede diferenciar porque la igualdad es lo suficientemente importante para nuestra mejor construcción como sociedad", ha alegado Almeida desde CentroCentro.

El delegado del área social ha recordado que en ediciones anteriores el Ayuntamiento ha homenajeado a las mujeres iraníes o a las afganas. Este año las reconocidas son las venezolanas, con María Corina Machado al frente.

Fernández ha recordado que, acorde a los datos de Acnur, "Venezuela es el tercer país con más exiliados en el mundo, con casi 8 millones de personas en un país de 28", es decir, un 25% de exiliados.

"Por eso el premio Clara Campoamor de este año, ex aequo, se quiere entregar a María Corina Machado, ingeniera industrial y política venezolana, enérgica defensora de los derechos humanos y la libertad de su país frente a la dictadura de Maduro, también miembro destacado del Movimiento Mujeres por la Democracia, una red internacional de mujeres iberoamericanas de diversos sectores que buscan la promoción de las mujeres y su participación en los espacios de toma de decisión", ha explicado el delegado.

Fernández está convencida de que a la premiada le hubiera gustado estar en Madrid, algo que no ha sido posible "debido a la tiranía del régimen dado que se encuentra en su país luchando por la libertad, porque no hay igualdad si no hay primero libertad".