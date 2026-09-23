Almeida acusa a Albares de ser "un okupa" y de "poner en peligro la integridad física de los trabajadores" de Casa Árabe

Fachada exterior de la Casa Árabe, en el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Casa Árabe ha llegado este martes al final del plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid para abandonar el edificio de las an - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de ser "un okupa" y de "poner en peligro la integridad física de los trabajadores" de Casa Árabe, en las Escuelas Aguirre.

"El ministro Albares es un okupa, lo digo abiertamente. Lo dije hace un mes y lo repito, está okupando ilegalmente Casa Árabe y se niega a convocar el Consejo Rector", ha lanzado desde la Casa de Campo.

Almeida tiene una carta del Ministerio en el que le trasladan que no puede afirmar que están okupando ilegalmente el edificio "mientras no se convoque el Consejo Rector, pero es que no lo convocan ellos, que son los que lo tienen que convocar y no lo están convocando".

"Lo que no pueden pretender es decir que no okupan ilegalmente pero no convocan el Consejo Rector y por eso yo digo que es un okupa pero a mí me preocupa que esté privando a los madrileños de su patrimonio, de las Escuelas Aguirre, y está poniendo en peligro la integridad física de todos aquellos trabajadores y empleados que van todos todos los días a Casa Árabe o aquellos que van a actividades", ha declarado.

Almeida ha insistido en que el edificio padece "problemas como consecuencia de la falta de conservación y presenta riesgos", por lo que "el ministro está poniendo en peligro la integridad física de todas aquellas personas" que trabajan o acuden a Casa Árabe.

"Luego, cuando pase cualquier accidente, que esperemos que no pase, en ese caso diré 'lo dije' y mientras tanto el ministro Albares está grabando vídeos en Nueva York y no convoca ese Consejo Rector que tiene que convocar de manera urgente para que podamos recuperar un patrimonio que es de los madrileños pero, sobre todo, para evitar que siga poniendo en peligro la integridad física de las personas que acuden todos los días a Escuelas Aguirre", ha reiterado.