Almeida acusa a la izquierda de buscar sólo "el cotilleo político" con las acusaciones populares en el caso mascarillas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la izquierda de buscar sólo "el cotilleo político" con las acusaciones populares en el caso mascarillas después de que pidieran su comparecencia como testigo ante el juez, desechada por la Fiscalía.

Desde el nuevo centro deportivo municipal de Cuatro Caminos, el alcalde ha cargado contra "aquellos que dicen que hay que acabar con la acusación popular pero luego la ejercen de manera temeraria y abusiva en el caso de las mascarillas". "En ningún caso les interesaba averiguar si Luis Medina y Alberto Luceño son culpables y proceder a su condena. Lo que les interesaba era que fuera al alcalde a declarar como testigo, lo único que les interesaba era el cotilleo político", ha lamentado.

Incluso ha opinado que eso denota "un uso fraudulento de la acusación popular" porque la izquierda "sabe perfectamente" que él como alcalde no tuvo "ningún tipo de intervención durante los días en los que se están juzgando".

"REYES MAROTO NO ME VA A CALLAR"

Almeida ha pasado a poner el foco en la "mentirosa (portavoz socialista) Reyes Maroto". "Frente a una mentirosa como Reyes Maroto, yo no mentí. Desde el primer momento dije cuál había sido mi contacto con Luis Medina, que había sido una llamada de agradecimiento por la donación que había hecho de mascarillas", ha explicado.

A Maroto le ha acusado de "mentir de forma compulsiva y desaforada porque se sabe que ha hecho gestiones con el gobierno de Colombia, que (el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor) Aldama se reunía en su ministerio con su jefe de gabinete para la trama de hidrocarburos, que mintió en la comisión de investigación del Senado y que se permite dar lecciones de ética".

"Reyes Maroto no me va a callar. Voy a seguir diciendo lo que pienso de ella en términos políticos. Me parece que es lamentable que sea portavoz del PSOE pero que demuestra lo que es el sanchismo en la ciudad de Madrid", ha advertido.

Martínez-Almeida ha vuelto a insistir en que el Ayuntamiento fue víctima de una "estafa pero que no hubo ninguna convivencia" con Luceño y Medina y que seguirán "trabajando en lo único que ha importado desde el primer momento, que devuelvan el dinero estafado a los madrileños".

EL AUDIO DE MEDINA, "EXTRAÑO QUE APAREZCA TRES AÑOS DESPUÉS"

Sobre los audios que ayer señalaba Medina y en los que supuestamente el Ayuntamiento trasladaba que no se sentían estafados, al alcalde, respetando el proceso judicial, le resulta "extraño que una prueba exculpatoria aparezca tres años después".

Todo ello para volver a insistir en que "no hubo ningún tipo de trato privilegiado a estas personas que entraron por el correo general, por el que entraron más de mil peticiones durante aquellos días en el Ayuntamiento de Madrid, y que se dio traslado porque ofrecían en el ámbito contractual el prestar una serie de mascarillas al departamento correspondiente".