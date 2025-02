Almeida acusa a Maroto de "estar hasta arriba de corrupción" y le insta a irse aunque si se queda le hace "un favor"

"¿Asume aquí el compromiso de que si imputan a su jefe de Gabinete por la trama de hidrocarburos usted se va a ir?", reta a Maroto

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, de "estar hasta arriba de corrupción" y le ha instado a irse del Ayuntamiento, aunque ha reconocido que si se queda a él le hace "un favor".

En el Pleno de Cibeles, después de que la socialista le haya pedido explicaciones por el caso mascarillas, Almeida ha contestado con su sorpresa por esta pregunta cuando Maroto "se ha negado a declarar en la comisión de investigación del Senado". "¿Qué parte no ha entendido para exigir explicaciones a los demás?", le ha preguntado.

"Pero con usted vivo en una contradicción permanente, difícil de resolver. Por un lado pienso que está usted hasta arriba de corrupción y que se tiene que ir. Pero en segundo lugar digo, si se va no me está haciendo un favor precisamente", ha bromeado con sus compañeros de bancada.

Martínez-Almeida ha descrito a Maroto como una persona que "no es honesta porque ha mentido a todos los madrileños". "Me siento profundamente orgulloso de no ser como usted y le voy a decir lo que yo hice entre el 6 de abril y el 28 de julio de 2022, en esos tres meses en los que se descubrió el caso de las mascarillas. ¿Sabe cuántas entrevistas di? 58, a periódicos, radios, televisiones. ¿Sabe cuántas veces hice rueda de prensa? Catorce. ¿Sabe cuántos plenos ordinarios y extraordinarios hubo aquí? Siete, uno dedicado exclusivamente a las mascarillas", ha enumerado.

"Nunca me negué a responder a una pregunta y nunca mentí a los madrileños porque les puedo mirar a los ojos y decir que nunca les mentí", ha aseverado a la socialista. A continuación ha recordado que él dijo públicamente que antes se iba él que cesar a la delegada Engracia Hidalgo. "Si tenía alguna responsabilidad, era mi responsabilidad. Si imputan a su jefe de gabinete por la trama de hidrocarburos, ¿usted se va a ir? ¿Asume aquí el compromiso de que si imputan a su jefe de gabinete por la trama de hidrocarburos usted se va a ir?", ha retado a Reyes Maroto.