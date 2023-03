Almeida acusa a Ortega Smith de intentar tenderle "una trampa" y lo describe como un político "que no es fiable"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al portavoz de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, de intentar tenderle "una trampa" al plantear un posible gobierno de coalición tras las elecciones del 28M y lo ha descrito como un político "que no es fiable".

"Espero no tener que gobernar con él. Por una sencilla razón, no quiero gobernar con quien ha bloqueado la ciudad durante cuatro años y con quien apenas con el 7% del voto, cuatro concejales que son menos del 10% en Cibeles, se ha arrogado el poder de bloquear los Presupuestos de la capital o las normas urbanísticas y se ha negado a sentarse a negociar en numerosas ocasiones", ha trasladado ante los periodistas desde el Centro de Ciberseguridad de la ciudad.

Las palabras del primer edil llegan un día después de que Ortega Smith aseverase que en caso de sumar mayoría absoluta con el PP tras las elecciones municipales, demandaría entrar al Gobierno municipal porque "no se fía" del alcalde, por lo que evitaría que le "tome el pelo".

Almeida ha afeado a Ortega Smith que "prime sus intereses particulares por encima de los de la ciudad" cuando los ciudadanos piden a los políticos que se sienten y negocien "y él ya no es que no negocie, es que ni siquiera se quiso sentar con los Presupuestos".

"Y el otro día se quiso sentar con la normas urbanísticas para hacer el paripé y decir que me había hablado de un gobierno de coalición, del cual, por supuesto, no pudo decir que yo le respondiera absolutamente nada porque uno ya tiene una edad y sabe las trampas que le quieren colocar, y Javier Ortega Smith el otro día no fue a hablar de Urbanismo sino que fue a colocar una trampa al alcalde a ver si podía sacar un titular de que Almeida estaría encantado de poder gobernar con él en coalición", ha explicado a continuación.

El alcalde ha abundado en su intención de hacerse en las urnas con "la mayoría más amplia de los madrileños" en torno al proyecto del PP. "Eso es lo que voy a buscar de cara en las elecciones del 28 de mayo", ha remarcado.

Tras esta fecha, ha indicado, "el problema no será para el PP ni para Almeida, el problema será para Vox y Javier Ortega Smith", puesto que "si hay un gobierno en esta ciudad de izquierdas, será culpa de Vox, no del PP". "El PP, todas las encuestas lo dicen, va ser la lista más votada y con amplia diferencia. Será Vox quien tenga que decidir si quiere que haya un gobierno de izquierdas o centroderecha en la ciudad de Madrid", ha reiterado.