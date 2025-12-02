Almeida acusa a Rubiño de comportarse como "Mr. Scrooge" y les recomienda "algo más de espíritu navideño"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d) y el bicampeón mundial de rally Carlos Sainz (i), durante la inauguración de la iluminación navideña, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, de comportarse como "Mr. Scrooge" porque "no les gusta la Navidad y no disfrutan" de ella y, "lo peor, parece que no quieren que disfruten los demás", por lo que les ha recomendado "algo más de espíritu navideño".

Ha sido la reacción de Almeida desde el Palacio de Cibeles después de que Rubiño haya criticado el "atraco" del PP con Naviluz, que ha pasado de costar 2 euros cuando se puso en marcha a los 15 euros actuales, lo que hace que la Navidad "dependa de cada bolsillo".

"No sé si la Navidad es para Eduardo Fernández Rubiño pero cuando 150.000 personas vienen al encendido de las luces de Navidad, parece que los madrileños sí disfrutan de la Navidad en esta ciudad", ha declarado el alcalde a la prensa, tras recordar que en ediciones pasadas de la Cabalgata de Reyes unas 300.000 personas se echaron a la calle.

Es por eso que cree que el portavoz de Más Madrid "tiene un problema de diagnóstico" porque "el Naviluz está funcionando", para reconocer que le gustaría que hubiera más plazas porque "se acaban muy rápido y eso quiere decir también que a los madrileños les gusta el Naviluz e ir a visitar las luces de Navidad".

"Pero bueno, ya llega Más Madrid, ya sea en la versión de Rita Maestre o ya sea en la versión de Eduardo Fernández Rubiño, porque nos hemos acostumbrado a que sean Mr. Scrooge en cuanto llega la Navidad. No les gusta la Navidad, no disfrutan de la Navidad y lo peor, parece que no quieren que disfrutemos los demás de la Navidad", ha lanzado.

El alcalde ha descrito la Navidad como un momento en el que "Madrid se transforma en una ciudad con multitud de actividades, muy bien iluminada", para pasar a recomendar a la izquierda que tuvieran "algo más de espíritu navideño porque los madrileños se lo agradecerían".