Almeida acusa a Sánchez de mentir con la "rendición del Estado de Derecho/amnistía" e insiste en que sería fraude de ley

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de mentir con "la rendición del Estado de Derecho/amnistía", para insistir en que la tramitación mediante lectura única sería "un fraude de ley".

Desde la octava edición de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid, Almeida ha sido preguntado por las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ayer explicó que utilizó "a propósito" la terminología de buscar un "encaje territorial" a Cataluña, que es la que emplean los indendepentistas, pero dejando claro que esa propuesta debe enmarcarse dentro de la legalidad y en un pacto de Estado entre PP y PSOE. Dicho esto, Feijóo negó tener problemas internos dentro de su formación sobre cómo afronta la situación de Cataluña.

"Quien ha rectificado/mentido es Pedro Sánchez, que tres días antes de las elecciones dijo que amnistía no iba a haber, que no cabía en la Constitución, así como hasta once ministros del PSOE que lo han dicho a lo largo de los últimos años, pero en estos momentos están negociando la rendición del Estado de Derecho/amnistía", ha replicado Almeida, que lo ha calificado como "un paso de no retorno frente al golpismo", unido a que la tramitación mediante lectura única "es un fraude de ley, una falta de respeto a la democracia y al Estado de Derecho".

Almeida cree que los españoles se acuerdan de que en campaña Pedro Sánchez dijo "que para él mentir no era lo mismo cambiar de opinión". "Parece difícil que los españoles le creamos nuevamente porque nos ha mentido. Dijo tres días antes de las elecciones que no iba a haber amnistía y la está negociando ahora con Carlos Puigdemont", ha condenado.

En todo caso, Martínez-Almeida sostiene que el presidente de su partido "mantiene una postura clara en relación con Cataluña y con lo que llamó el catalanismo". El PP va a estar "con el respeto a las normas de convivencia básica y al Estado de Derecho, donde hemos estado siempre. Nosotros no nos hemos movido", ha subrayado.

IRONIZA CON PUJOL COMO "EL CHE GUEVARA CATALÁN"

El alcalde de Madrid ha acusado a Sánchez de que sus negociaciones se asienten sobre "una gran mentira, que es que hay un bloque progresista" dudando irónicamente de que "Sabino Arana sea un símbolo del progresismo, ni que Jordi Puyol sea un icono de la izquierda o el Che Guevara catalán".

"En el PP vamos a garantizar la igualdad de los españoles, una bandera tradicional de la izquierda, que definitivamente queda arrumbada en el desván de los tiempos porque jamás, si el PSOE, Sumar y el resto de fuerzas izquierdas aprueban la amnistía, podrán volver a decir ni que son enemigos de la corrupción, ni que al mismo tiempo son los adalides de la igualdad", ha advertido.

Almeida ha insistido en que "jamás se les podrá volver a admitir a la izquierda, si aprueban la ley de amnistía, que ellos son los guardianes de la igualdad entre españoles porque la habrán quebrantado definitivamente".

Martínez-Almeida ha reiterado que el presidente de su partido está siendo muy claro desde el primer momento, "cuando apeló al catalanismo constitucional y a la búsqueda de la preservación de la igualdad de todos los españoles, a la restauración de la convivencia entre los catalanes".

"Donde algunos hablan de conflicto político, lo que ha habido es una ruptura total y absoluta de la convivencia por parte del independentismo", ha puntualizado.