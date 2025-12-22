Almeida advierte del aumento del antiseministismo afeando a izquierda no participar en Janucá tras atentados de Sidney

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erra - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido del aumento del antisetimismo dentro de los delitos del odio, que ha cifrado en "un 500%" en España, para pasar a afear a Más Madrid y PSOE que no participaran en Janucá, la festividad de la comunidad judía, "el día después de que hubiera habido un atentado en la celebración de Sidney con 16 muertos y decenas de heridos".

"No fueron capaces ustedes de emitir ni una sola condena ni de asistir a esa celebración a pesar de que habían asistido en años anteriores", ha rechazado desde el Pleno de Cibeles.

Almeida se ha preguntado "por qué perdieron la maravillosa oportunidad de solidarizarse con la comunidad judía". "Luego se extrañan ustedes de por qué el delito de odio que más ha crecido en España sea el del antisemitismo, un 500% más de delitos de odio por antisemitismo que en el año 2022", ha lanzado.