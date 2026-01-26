Almeida advierte que no va a "manchar el nombre de Julio Iglesias" ni contribuir a "la cacería de la izquierda"

Julio Iglesias, en una imagen de archivo 12/5/2014 - EUROPA PRESS
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a Más Madrid y PSOE que no va a "manchar el nombre de Julio Iglesias" ni contribuir a "la cacería de la izquierda".
Y más después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya acordado archivar las diligencias de investigación por las presuntas agresiones sexuales cometidas por el cantante ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe, ha apuntado el alcalde desde Madrid Fusión, en Ifema Madrid.
Será este martes en el Pleno de Cibeles cuando Más Madrid presente una proposición, que no saldrá adelante por el 'no' anticipado por Almeida, para que se revoque el título de Hijo Predilecto de Madrid al cantante Julio Iglesias tras las acusaciones de presunta violencia sexual contra exempleadas.
"Que se tapen. Lo que tiene que hacer Rita Maestre es taparse, lo que tiene que hacer Reyes Maroto es taparse, lo mismo que Mónica García y Manuela Bergerot porque Íñigo Errejón no se va porque ellas lo echen sino que se va porque se descubre a través de Twitter lo que estaba haciendo, aunque sabían lo que pasó en Castellón y lo ocultaron a un mes de las elecciones, lo ocultaron durante un año", ha arremetido Almeida contra Más Madrid, después de esperar que no va a aceptar ese tipo de lecciones.
Lo mismo le ha trasladado a Maroto. "El otro día anunciaban que querían hacer una conferencia por la paz... que hagan una conferencia por el feminismo pero sincera, pidiendo disculpas a las mujeres por todo lo que han hecho", ha manifestado.
"Ha habido una reciente resolución respecto al caso de Julio Iglesias. Nosotros no vamos a manchar el nombre de Julio Iglesias, no vamos a contribuir a esa cacería de la izquierda, que lo que pretende es desviar la atención de otras cuestiones extraordinariamente importantes que vivimos en España", ha advertido, tras insistir en el respeto a la presunción de inocencia y en no aceptar lecciones de "aquella izquierda que ha encubierto a acosadores como PSOE y Más Madrid".
En un último consejo, el alcalde les ha pedido "que se tapen definitivamente y que no vuelvan a poner ni a utilizar el nombre de las mujeres para hacer política rastrera como la que han hecho a lo largo de los últimos años".