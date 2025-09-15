Almeida advierte de que "lo peor de Sánchez está por llegar": "Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, protagoniza un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que "lo peor de Pedro Sánchez está por llegar" y que hay que estar preparados "desde la democracia y desde el Estado de Derecho". "Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar", ha vaticinado en un desayuno informativo, presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Almeida tiene claro que tras lo ocurrido ayer en La Vuelta Ciclista se demuestra que Sánchez como presidente del Gobierno dio "un salto extraordinariamente cualitativo". "Sabiendo que se estaban organizando algaradas violentas en las calles de Madrid decir por la mañana las palabras que expresó, animando a los manifestantes a profundizar en esas algaradas es un salto cualitativo incluso para Pedro Sánchez", ha insistido.

"A partir de ahora ya no sólo vale con señalar como culpables de todo lo malo que pasa en España. Ahora ya no vale con decir que somos la sede social de la 'fachosfera', ahora ya no vale con decirle a los madrileños que son egoístas. Ahora si es necesario también reventarán las calles. Ese es el mensaje que se transmite ayer por parte del Gobierno", ha condenado.

Almeida echa en falta que tanto el presidente como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se hayan pronunciado desde ayer, tras los incidentes, porque lo único que ha escuchado es la comparecencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín, "justificando y amparando lo que pasó ayer en las calles de Madrid".

"Lo peor de Sánchez está por llegar. Después de todo lo que hemos visto de Pedro Sánchez, después de cómo es capaz de estirar hasta el límite las costuras de nuestra democracia, lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar en estos momentos. Va a hacer y va a ejecutar decisiones políticas que nos cuesta en estos momentos siquiera plantearnos que se pudieran ejecutar. Lo peor está por llegar y tenemos que estar preparados, desde la democracia y desde el Estado de Derecho, para responder al desafío más serio que jamás hemos tenido contra nuestro modelo constitucional, de convivencia desde la aprobación de la Constitución", ha argumentado.

Martínez-Almeida también ha añadido que el PP les ganará "con la fuerza de las urnas, con la fuerza de los votos". "Nosotros no vamos a apelar a otro tipo de fuerza ni nosotros vamos a apelar a las calles. Les vamos a ganar. Pero que nadie lo dude, lo peor de Sánchez está por llegar", ha advertido.