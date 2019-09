Almeida advierte de que querellas por no recurrir fallo por venta de viviendas a EMVS deben estar "bien fundadas"

Publicado 24/09/2019 11:58:08 CET

"A ver si el problema lo van a tener ustedes", ha lanzado a PSOE y Más Madrid

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este martes de que las querellas que se interpongan contra el equipo de Gobierno por no recurrir la sentencia absolutoria de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión, deberán estar "bien fundadas" por si el problema llegan a tenerlo los "querellantes".

Así se ha expresado el regidor en el pleno municipal después de que la concejala del PSOE Mercedes González haya anunciado que en tres días --si la EMVS no interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo-- se personará "como vecina" para interponer dicho recurso. Por Más Madrid, José Manuel Calvo, también ha asegurado que no dudarán en emprender acciones legales.

El gobierno municipal siempre ha enmarcado el cese de la directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz, "simple y llanamente" en una "reestructuración" de la misma, algo que se puede llevar a cabo después de que Ahora Madrid modificara el reglamento para ello.

Herranz era la abogada encargada de recurrir ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria de la exalcaldesa Ana Botella.

Almeida ha reprochado a González y Calvo que ninguno de ellos haya hablado "de la cuestión básica de interponer el recurso, la sentencia, los fundamentos jurídicos de la sentencia". "Han sido incapaces, más allá de una motivación política", ha lanzado.

También se ha dirigido a Vox, cuya abstención en Pleno hizo salir adelante la propuesta para interponer el recurso. "La derechita acomplejada que prefiere abstenerse para que salga adelante. ¿De verdad cree que la Justicia está para un por si acaso?", ha indicado.

"IGNORANCIA JURÍDICA ENCICLOPÉDICA"

A todos ellos les ha acusado de una "ignorancia jurídica enciclopédica", y ha explicado que "la junta general no tiene ninguna competencia para determinar si se interpone o no el recurso". "¿En qué parte no se adhiere el magistrado propuesto por el PSOE?", ha lanzado.

Por ello ha señalado que se ha convocado un Consejo de Administración "para que no quepa dudas", así como "se han solicitado informes a la Secretaría del Pleno, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid".

"Llevaremos informes, discutiremos jurídicamente, y ustedes solo llevarán bilis y venganza contra un gobierno anterior", ha criticado.