Almeida afea que Martín se vaya "porque PSOE no le da un carguito" y cree que detrás estaba su intención de ser aforado

1128447.1.260.149.20261026105858 Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), acompañado del exdelegado del Gobierno, Francisco Martín (d), en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado que el dimitido delegado del Gobierno Francisco Martín se vaya "porque el PSOE no le da un carguito", cree que detrás estaba su intención de ser aforado, para remachar que "no es que Roma no pague traidores, es que Pedro Sánchez no paga a los amigos tampoco".

La salida de Martín es "un aviso para todos aquellos que han sacrificado su dignidad, su decencia y su honradez en el altar del sanchismo", según ha analizado el alcalde en una comparecencia de prensa.

"No le va a echar nadie de menos, porque no se le va a echar de menos ni en su partido. Parece ser que se va porque, según él, su partido no le ha tratado como se merece. Pero esta dimisión simboliza lo que siempre hemos dicho de este delegado, que no era un delegado del Gobierno sino del sanchismo", ha reprochado.

"UNO NO PUEDE DIMITIR POR UNA CUESTIÓN DE PARTIDO"

Almeida ha defendido que "uno no puede dimitir por una cuestión de partido", con el telón de fondo del apoyo de Martín a la concejala Enma López en las primarias a la Alcaldía, ganadas por la portavoz del grupo, Reyes Maroto.

"Oiga, usted es delegado del Gobierno, no es delegado del PSOE y, por tanto, usted no puede dejar un cargo institucional simplemente porque considera que su partido no le ha tratado bien. Pero claro, como él no fue delegado al Gobierno sino delegado del PSOE considera en reciprocidad que si el PSOE no le trata bien, él se tiene que ir. Pero insisto, un delegado al Gobierno, si tiene un mínimo de dignidad, no se va porque no le meten en una lista", ha remarcado.

Después de que la portavoz socialista, Reyes Maroto, haya asegurado que no ve relación entre la salida de Martín y su apoyo en primarias a Enma López, el regidor ha aconsejado a la edil "que se lo tendría que hacer mirar, porque esta persona, entre otras circunstancias, también tiene pinta de que ha sido objeto de represalia, precisamente por no apoyar a Reyes Maroto y por apoyar a Emma López Araujo".

AFORAMIENTO

Para el alcalde, Martín tendría que haber dimitido "porque permitió que se incendiaran las calles con la Vuelta Ciclista o porque está permitiendo una acampada ilegal donde ha habido agresión sexual y (un intento de) apuñalamiento". Aunque "se va porque entendió el cargo como una plataforma para ir contra el Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid".

A eso ha unido otra posible clave más, el aforamiento. "Se va porque presumiblemente quiere estar aforado. ¿Y por qué quiere uno estar aforado este señor? ¿Por lo del Bancal de Rosas (la asociación vinculada con la financiación de la campaña de primarias de Sánchez), por la financiación ilegal del PSOE o por las consecuencias penales de la acampada y de su inacción total y absoluta? Pero cuando uno desesperadamente quiere estar aforado, a lo mejor es que sabe que su futuro penal es complicado lo que tiene por delante", ha planteado.

"Y no se va porque el Gobierno le cese, sino porque el PSOE no le da un carguito. Es la razón por la que este señor se va y deja tirado, en un momento como el que estamos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha condenado.