Almeida agradece a Maroto llevar la licencia de crematorio a Fiscalía porque confirman que "no se podía hacer otra cosa"

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido de una forma "profunda y sincera" que la portavoz socialista, Reyes Maroto, llevara la licencia del crematorio del tanatorio de la M-40 a la Fiscalía porque esta instancia judicial ha confirmado "que este Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que conceder esa licencia".

Desde la plaza del Dos de Mayo, donde ha comprobado el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas, el primer edil se ha referido a la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha archivado la denuncia presentada en noviembre por Maroto dado que "se descarta radicalmente la existencia de indicios delictivos en el informe técnico favorable del Ayuntamiento de Madrid".

"No se detectan indicios de arbitrariedad en la actuación municipal denunciada", sentencia el fallo, que añade que el Ayuntamiento "difícilmente podía hacer otra cosa". "Durante meses hemos defendido que este Ayuntamiento ha hecho lo único que podía hacer de acuerdo a la normativa y de acuerdo a las sentencias que había en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Supremo, que era conceder esa licencia", ha defendido Almeida.

Esto "ha sido sistemáticamente rebatido por Reyes Maroto, hasta tal punto fue rebatido que decidiera la Fiscalía denunciar por un posible delito a este equipo de Gobierno". "Y aquí nace mi agradecimiento por que Reyes Maroto tomara esa decisión porque ya no es el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, es la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía Provincial, la que pone en el papel que este Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que conceder esa licencia", ha subrayado.

"Reyes Maroto ha zanjado el debate, quizás no en el sentido que ella pretendía, obviamente, pero sí en el sentido de que todos los vecinos del sur de Madrid saben que tanto el PSOE como Más Madrid les han engañado durante meses, sistemáticamente, les han mentido y les han ocultado la realidad", ha cargado contra la izquierda.

Almeida ha señalado que la realidad es que su Ejecutivo siempre ha manifestado que no les gustaba el crematorio pero que tenían que cumplir las sentencias. "Nosotros desde el primer momento dijimos que no queríamos ese crematorio, que no nos gustaba. Se denegó la licencia, se aprobó un acuerdo en Pleno diciendo que no queríamos ese crematorio pero llegó la Justicia y cuando llega la justicia en un Estado de Derecho se acatan las sentencias y las resoluciones judiciales. Eso es lo que hicimos", ha enumerado.