Almeida alaba la "reconocida trayectoria profesional" de Suárez Illana, "símbolo de la España que PP quiere recuperar"

Publicado 29/03/2019 12:37:43 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado este viernes la "reconocida trayectoria profesional" del número dos del PP en las listas de Madrid al Congreso, Adolfo Suárez Illana, ha quien ha descrito como el "símbolo de la España que el PP quiere recuperar".

Las palabras de Almeida llegan un día después de que Suárez Illana rectificara sus polémicas declaraciones sobre el aborto, en las que hacía referencia a la Ley del Estado de Nueva York y también una comparación con los neandertales.

Desde la azotea del Hotel Wellington, Almeida ha indicado que "para el PP es un lujo poder contar con Suárez Illana, que tiene una reconocida trayectoria profesional y que es un símbolo de la España que el PP quiere recuperar, la España del consenso de la Transición, la España de los acuerdos que han permitido los últimos cuarenta años tener la gran transformación política, social y económica".

Así, lo ha calificado de "extraordinario candidato" y ha apuntado que "al margen de las palabras que pronunció ayer, que ya fueron aclaradas, la lista que presenta PP por Madrid es la mejor lista que se puede presentar".

Considera Almeida que esta "es una combinación de innovación, experiencia, juventud y sociedad civil". "¿Cuántos años hemos tenido que aguantar diciéndonos que el PP era un partido cerrado en el que no cabía la sociedad civil? Tenemos abogados, catedráticas, economistas, toreros... gente que viene de los más diversos ámbitos de la sociedad civil", ha expuesto.

Por otra parte, a Martínez-Almeida le gustaría saber si "el resto de partidos políticos tienen alguna propuesta para la protección de la maternidad y de la familia". "Nadie quiere enfrentarse al drama del aborto y hay que entender también a las personas que se encuentran en esa situación, pero también ha que dotar de medidas para que las mujeres que quieran tener hijos puedan acceder con posibilidades que no tienen", ha explicado.

En este punto, ha lamentado el "debate falsario" que a su juicio "pretende la izquierda". Además, ha criticado que hay "adversarios políticos" que los intentan "arrinconar en la caverna ultraderechista de forma injusta".

"Espero que los demás partidos hagan propuestas en este sentido; no se pueden quedar en la crítica. En España no necesitamos crítica destructiva, negativa, sino que necesitamos alternativas y soluciones a los problemas que tienen los españoles y en el caso de Madrid, los madrileños", ha apuntado. En esta línea, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que "no encontrarán" al PP en "la descalificación". "Que no pretendan encontrarnos (ahí) porque no van a tener nada que encontrar", ha concluido.