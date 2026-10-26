Almeida aplaude el 2 de Sanz al Senado, que ve como vicealcaldesa en 2027: "Quiero contar siempre con ella en mi equipo"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la Vicealcaldesa de Madrid Inma Sanz, durante la presentación del monoplaza de Atlassian Williams F1 Team en la Plaza de Callao, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El objetivo - Matias Chiofalo/ Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido la decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de designar a la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, como dos en las listas por Madrid al Senado en las generales del 29 de noviembre, para asegurar que la ve como su vicealcaldesa de nuevo a partir de 2027 y que quiere contar siempre con ella en su equipo.

"Todos sabemos las responsabilidades que tiene Inma (Sanz), cómo ha trabajado de bien, cómo lo ha hecho. Todos saben la importancia que tiene para mí en mi día a día como alcalde y, por tanto, me alegro enormemente por ella", ha asegurado el primer edil.

Preguntado en una comparecencia de prensa si cuenta con Sanz como posible futura vicealcaldesa, el alcalde ha contestado con un contundente "por supuesto". "Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo en mi equipo quiero contar siempre con Inma (Sanz), esa es mi idea, siempre, ha avanzado.

Su nominación para el Senado es motivo de "alegría y agradecimiento" porque "supone que la política municipal esté presente en el Senado, a través de la ciudad más grande, la capital de España, como es Madrid".

Y además ha trasladado su "agradecimiento a la dirección nacional del partido por que haya pensado en una persona como Inma (Sanz), pero también por el reconocimiento que supone a la labor que está haciendo el Grupo Municipal Popular en esta ciudad". "Me alegro porque es un reconocimiento al Grupo Municipal Popular y también me alegro porque el Partido Popular cuenta ahora en el Senado con una grandísima persona", ha reseñado.

Su designación "lo que hace es ratificar que la dirección nacional entiende que si hay un mascarón de proa de las políticas municipales del Partido Popular en España está aquí, en el Ayuntamiento de Madrid".

SANZ LO VE "PERFECTAMENTE COMPATIBLE"

Por su parte, Sanz ha asegurado que su posible escaño en el Senado sería "perfectamente compatible" con sus actuales funciones como 'número dos' en el Ayuntamiento de Madrid, y ha destacado que en todo caso estará "a tope" por la capital, como lo ha estado "siempre".

Preguntada por la compatibilidad de ejercer como senadora y mantener sus funciones como vicealcaldesa, Sanz ha aseverado que sería "perfectamente compatible" y que se encargará de "gestionar el tiempo" de manera que pueda estar en ambos sitios. "Voy a estar a tope, como he estado siempre, por mi ciudad, por Madrid", ha dicho.

Sanz ha agradecido a Feijóo su confianza al incluirla en el segundo puesto en las listas al Senado por la Comunidad de Madrid, una decisión que considera también como "un reconocimiento a todo el trabajo" del Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital y que servirá para llevar "la voz de los municipios" a la Cámara Alta.

"Un honor poder participar, sobre todo en este momento también tan relevante de la política española, cuando hace falta una reconstrucción nacional. Creo que es una grandísima oportunidad, un honor, sobre todo llevar la voz de los madrileños a la Cámara Alta", ha remachado la vicealcaldesa de la capital.