Almeida se apoya en servicios técnicos para defender que tapia del cementerio de Almudena no es lugar de memoria

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha apoyado en los servicios técnicos municipales para justificar que en la tapia del cementerio de la Almudena "no se dan los requisitos previstos en la ley para que se pueda declarar lugar de memoria democrática", unido a que el expediente había caducado y que es el Gobierno central el que debería iniciar de nuevo el procedimiento.

Tras presentar el Open Tenis de Madrid, el alcalde ha apuntado que "los procedimientos hay que tramitarlos y si el procedimiento ha caducado, eso no se puede ignorar". "Y si nosotros entendiéramos que a pesar de caducado habría que aplicar esa resolución, no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación como institución y por tanto no estaríamos cumpliendo con la ley", ha manifestado después de que el diario 'El País' haya recordado que el Consistorio recurrió la declaración de espacio de memoria "por notificarse fuera de plazo y porque reabre viejas heridas".

El primer edil ha detallado que la empresa Servicios Funerarios ha hecho un informe al respecto. "Ha sido una cuestión que hemos dejado estrictamente a la consideración de los servicios técnicos del cementerio de la Almudena, que han estudiado el tema desde el punto de vista histórico y que han llegado a esa conclusión", ha expuesto.

"Nuestros servicios técnicos entienden que no se dan los requisitos previstos en la ley para que se pueda declarar lugar de memoria democrática", ha declarado Almeida, después de afirmar que allí "ya hay un reconocimiento a las víctimas".

Más allá de este caso concreto, el alcalde ha remarcado que su partido no comparte que la de Memoria Democrática sea "una ley de reconciliación" cuando "se ha aprobado gracias a Bildu". "Una ley que se ha aprobado gracias a Bildu lo único que busca es ahondar la división y el enfrentamiento", ha declarado.