Almeida aprobará este lunes su séptimo presupuesto, con luz verde a una veintena de enmiendas de la oposición

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, verá aprobado este lunes su séptimo presupuesto, unas cuentas en las que la mayoría absoluta del PP dará luz verde a una veintena de enmiendas de la oposición (diez del PSOE, ocho de Vox y tres de Más Madrid).

Ninguna de las firmadas por la oposición consiguió pasar el corte en la reciente comisión extraordinaria de Hacienda. En todo caso, como explicitó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, vendrán a sumarse a las aproximadamente 200 que se han aprobado en los años de mandato de José Luis Martínez-Almeida.

Al proyecto de presupuestos de 2026 se han presentado 733 enmiendas, tres de ellas a la totalidad y firmadas por cada uno de los grupos de la oposición, todas ellas tumbadas por los votos mayoritarios del PP en la comisión extraordinaria de Hacienda, celebrada el pasado martes. Los 'populares' únicamente votaron favorablemente en la comisión extraordinaria de las enmiendas presentadas por ellos, un total de 25 (17 a los gastos y 8 a las bases).

El proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid alcanza los 6.578 millones de euros --301,1 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al presente ejercicio-- y será "el más inversor desde 2008", destacaba semanas atrás la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

El presupuesto llega a los 7.724 millones de euros si se incluye al sector público empresarial. La delegada ponía el foco en el refuerzo del gasto social, que alcanzará los 1.271 millones de euros (141 millones más que en 2025), lo que permitirá al Ayuntamiento destinar a políticas sociales 360 euros por habitante, un 43% más que en el año 2019 y alcanzar la cifra más alta de la serie histórica.

A lo que se sumaba que en el apartado de la sostenibilidad económica y la cohesión territorial, 2026 será el año con mayor inversión en la capital desde 2008. La media de inversión de este segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida es de 639 millones de euros frente a los 248 de la Corporación 2016-2019, presidida por Manuela Carmena, es decir, más del doble, ha destacado el área.

A destacar la finalización del soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas y el cubrimiento del tramo final de Castellana, que dispondrán de un presupuesto de 279 millones de euros. El presupuesto de 2026 incluye 655 proyectos para avanzar en la transformación y cohesión territorial.

ORDENANZAS FISCALES

Las ordenanzas fiscales para 2026 también aterrizarán en el Pleno de Cibeles después de haber pasado esta semana por la comisión extraordinaria, donde recibieron el 'sí' en solitario del PP y la abstención en bloque de toda la oposición.

Son 49 enmiendas las presentadas --cuatro a la totalidad y 45 parciales, de las que ocho son de Vox, trece del PSOE, 22 de Más Madrid y seis del PP--. Únicamente han prosperado en la comisión las seis de los 'populares', concretamente una en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), otra en el Construcciones (ICIO) y cuatro en la tasa de basuras, todas ellas de carácter técnico.

El Ayuntamiento de Madrid rebajará por quinto año consecutivo el tipo general del IBI a todos los ciudadanos del 0,428% al 0,414, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 30,8 millones de euros menos que en 2025, informaba la delegada Hidalgo semanas atrás.

Una de las novedades es que el Ayuntamiento de Madrid cobrará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como 'numerito', no según el tipo de motor y carburante sino en base a las etiquetas ambientales.

TASA DE BASURAS

El Consistorio introducirá en 2026 para el cómputo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda. Los nuevos parámetros "aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo", en palabras de la delegada.

Por ello, se incorporará la variable del número de empadronados en la vivienda para el cálculo de la tarifa en los inmuebles de uso residencial. Gracias a ello, se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos, desde una persona empadronada a diez o más, en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026.

El número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones. Como ocurre en 2025, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda porque no generan residuos. Tampoco los solares ni los edificios en estado de ruina.

Otra de las novedades incluidas en las ordenanzas fiscales es la referida a los garajes de uso industrial, destinados en su totalidad a uso residencial, a los que se les exime del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique.